Замінювати знищені кораблі у Росії немає чим, - генерал-майор СБУ Ягун

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Знищення десантного корабля "Новочеркаськ" - це досить потужний удар для противника. І це підтверджує, що спроможності ворога зменшуються. "Новочеркаськ" - це один з десантних кораблів, який був свого часу вироблений у Польщі для СРСР. Тобто такі кораблі не виготовляються в Росії, і чим їх замінити, росіяни поки що не знайшли", - зауважив Ягун.

За словами генерал-майора запасу СБУ, десантні кораблі противник активно використовує для перекидання певного озброєння з російського берега до Криму, щоб не використовувати Кримський міст.

"Україна вдало показала, що спроможна знищувати ворожі кораблі, як у наших кримських портах, так і на узбережжі Чорного моря Росії. Це тактика знищення чорноморського флоту в місцях його базування", - наголосив Ягун.

Що відомо про знищення "Новочеркаська"

Вночі, 26 грудня, жителі Феодосії в окупованому росіянами Криму повідомляли про гучні вибухи над містом. Згодом очільник Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук підтвердив інформацію про знищення великого десантного корабля "Новочеркаськ".

Також у Повітряних силах повідомили, що великий десантний корабель "Новочеркаськ" атакували крилатими ракетами з тактичної авіації близько 02:30. У ПС відзвітували про нього, як про знищений.

Речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в етері телемарафону поінформувала, що велика детонація була спричинена не просто пальним або боєкомплектом самого корабля, а, ймовірно, вантажем, який перебував на борту.