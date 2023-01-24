Замість будувати метро на Виноградар поклав гроші на депозит: з генпідрядника стягнули ₴139 млн

Про це Київська міська прокуратура повідомила у telegram.

Стало відомо, що північний апеляційний господарський суд підтримав позицію столичної прокуратури та залишив в силі рішення суду першої інстанції, яким задоволено позов прокурора про стягнення з генерального підрядника будівництва двох нових станцій метро Сирецько-Печерської лінії метрополітену понад 139 млн грн до столичного бюджету.

Як встановила прокуратура, будівельна компанія використала не за цільовим призначенням кошти місцевого бюджету, які були виділені на фінансування будівництва лінії метрополітену від станції "Сирець" до житлового масиву Виноградар.

Зокрема зазначається, що таким чином, отримані з бюджету кошти генпідрядник розмістив на депозитні рахунки в банківській установі, в результаті чого вказана комерційна структура незаконно збагатилась коштом територіальної громади.

Законодавство забороняє такі дії. У цьому зв’язку з цим, Київська міська прокуратура звернулася з позовною заявою до генпідрядника про стягнення безпідставно отриманого прибутку на користь територіальної громади в особі Київської міської ради.

Суд апеляційної інстанції погодився з доводами прокурора та висновками господарського суду першої інстанції про наявність підстав для задоволення позову.

2 січня повідомлялося, що на низці станцій київського метро через перепади напруги працюють не всі турнікети.

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