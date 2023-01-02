На низці станцій київського метро через перепади напруги працюють не всі турнікети
Уранці 2 січня внаслідок нічних обстрілів інфраструктури столиці та перепадів напруги на деяких станціях метрополітену не всі турнікети працюють
Про це інформує пресслужба Київської міської державної адміністрації.
Станом на 10:00 на деяких станціях метро лінійка турнікетів не працює через перепади напруги. Повідомляється, що стався технічний збій у роботі автоматики.
У звичайному режимі турнікети працюють на станціях:
- Героїв Дніпра,
- Почайна,
- Тараса Шевченка,
- Контрактова площа,
- Сирець,
- Палац Спорту,
- Кловська,
- Дружби народів,
- Видубичі,
- Славутич,
- Осокорки,
- Позняки,
- Харківська.
Фахівців працюють над відновленням роботи обладнання.
"Перепрошуємо за тимчасові незручності!" - додають у пресслужбі.
- Вночі на 2 січня 2023 року у столиці України, Києві, а також у Київській та Полтавській, Миколаївській, Черкаській, Дніпропетровській та Запорізькій областях прогриміли вибухи - працювала ППО по повітряних цілях ворога. Також є пошкоджені об‘єкти енергоінфраструктури. У цю ніч російські окупанти завдали масованого удару безпілотниками-камікадзе іранського виробництва Shahed-131/136, наші захисники знищили усі.
- Також 2 грудня у столиці діють аварійні графіки відключення світла, унаслідок нічної російської атаки та пошкодження об'єкта енергосистеми.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.95
Купівля 39.95Продаж 40.77
-
EUR
Купівля 41.53Продаж 42.69
- Актуальне
- Важливе