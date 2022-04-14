Замість росіянина членом Постійного Форуму ООН з питань корінних народів обрано кримського татарина

По це у Фейсбуці повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

"Хороші новини зі штабу ООН у Нью-Йорку. Сулеймана Мамутова обрано членом Постійного Форуму ООН з питань корінних народів як представника Української держави", - написав Чубаров.

Він привітав Сулеймана Мамутова від імені Меджлісу кримськотатарського народу та себе особисто "з наданою йому високою довірою".

Голова Меджлісу також повідомив, що РФ виведено зі складу Постійного Форуму ООН з питань корінних народів. Це рішення, за його словами, набирає чинності з 1 січня 2023 року.

"Отже, Україна – уперед! РФ - у напрямку, в якому вже пішов російський корабель", - резюмував Чубаров.

Коментуючи це призначення, перший заступник міністра закордонних справ Еміне Джапарова зазначила у Фейсбуці, що Україна "вибила" зі складу Постійного Форуму ООН "незмінного" представника – РФ.

"Це відбулось! Україну вперше в історії обрали до Постійного Форуму ООН з питань корінних народів. Причому не просто обрали. Ми вибили незмінного – РФ! Майданчик, де Росія більше двох десятків років посідала місце в керівному органі Форуму за регіональною групою", - написала Джапарова.

За її словами, Сулейман Мамутов – "надзвичайно сильний кандидат".

"Юрист-міжнародник, що має досвід роботи в міжнародних організаціях, син ветеранів національного руху кримських татар – юриста Хатидже Мамутовой та головного редактора кримськотатарськой газети Qirim (К'ирим) Бекира Мамутова".

Як вважає Джапарова, призначення Сулеймана Мамутова "надасть можливість ще гучніше розповідати про корінні народи України - караїмів, кримчаків та кримських татар".

Відзначимо, сьогодні Росія провалилася на виборах до низки органів ООН. Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця повідомив, що у результаті таємних голосувань на засіданні Економічної та соціальної Ради (ЕКОСОР) під час обрання нових членів на виборах у різні допоміжні органи ООН, Росії не вдалося продовжити своє членство в Постійному форумі корінних народів. Не пройшла Росія і до Комітету ООН з питань неурядових організацій, який також є допоміжним органом ЕКОСОР. Крім того, РФ провалилася на виборах до виконавчих бюро дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ), та "ООН-Жінки".

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