Замість російського, в Європу почало надходити індонезійське вугілля

Про це повідомляє китайське інформагентство Сіньхуа.

"Ми відправили близько 300 тис. тонн вугілля до Нідерландів та Іспанії. Однак, це разова закупівля, а не довгостроковий контракт", – заявив фінансовий директор компанії Лукман Ліє.

За його словами, хоча компанія відкрита для запитів з боку європейських країн, вона, як і раніше, віддаватиме пріоритет азіатському ринку та його найбільшим покупцям, таким як Китай, Японія, Республіка Корея та Малайзія.

Відзначимо, що європейські країни заявили, що у серпні можуть відмовитися від російського вугілля. Зокрема, 7 квітня, канцлер Німеччини Олаф Шольц повідомив, що Німеччина може припинити імпорт російського вугілля за 120 днів

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