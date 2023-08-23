Замість Суровікіна повітряно-космічними силами РФ командуватиме генерал Афзалов, - росЗМІ

Про це інформує російське пропагандистське видання РИА Новости, посилаючись на власні джерела.

"Ексголовкома Повітряно-космічних сил Росії Сергія Суровікіна наразі звільнено з посади, тимчасово виконує обов'язки головкому ПКС начальник Головного штабу ПКС генерал-полковник Віктор Афзалов", - повідомив співрозмовник російського видання.

Зазначається, що раніше, коли Суровікін командував Об'єднаним угрупованням військ у зоні так званої спеціальної військової операції, Афзалов вже був т.в.о. командувача ПКС.

Що відомо про Афзалова

Віктор Афзалов закінчив Пушкінське вище військове училище радіоелектроніки протиповітряної оборони, Військовий університет ППО та Військову академію Генштабу.

Він був начальником розрахунку відділення бойового управління групи зенітних ракетних дивізіонів корпусу ППО, начальником штабу - першим заступником командувача російської армії ВПС і ППО.

У липні 2017 року його призначили командувачем армії ВПС і ППО Східного військового округу, у серпні 2018-го він обійняв посаду начальника головного штабу Повітряно-космічних сил Росії.