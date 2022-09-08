"Замість тисячі слів": астрономи показали найбільш детальні знімки Сонця

Як пише universemagazine з посиланням на nso.edu, для астрономів ці знімки "замість тисячі слів", щоб описати, яким є наше Сонце.

Телескоп DKIST встановлений на вершині згаслого вулкана, на острові Мауї — другому за величиною у Гавайському архіпелазі. Завдяки великій кількості безхмарних днів місцеві жителі прозвали це місце "Будинок Сонця". Будівництво DKIST розпочалося у 2013 році, перші спостереження він розпочав у лютому 2022 року.

На сьогодні DKIST є найбільшим та найдосконалішим у світі оптичним телескопом, здатним знімати поверхню Сонця з безпрецедентною роздільною здатністю. Це досягається шляхом використання 4,24-метрового головного дзеркала, а також ультрасучасної системи адаптивної оптики. DKIST вже кілька разів демонстрував свої здібності, були отримані найбільш детальне в історії зображення сонячної плями.

Нові знімки DKIST демонструють хромосферу — зовнішню оболонку Сонця, довжиною близько 10 000 км, яка оточує його фотосферу (видиму поверхню). Походження назви цієї частини сонячної атмосфери пов’язане з її червоним кольором, викликаним тим, що в її видимому спектрі домінує червона Hα (H-альфа) лінія випромінювання водню. Верхня межа хромосфери немає вираженої гладкої поверхні, з неї постійно відбуваються гарячі викиди, так звані спікули.

Зображення DKIST охоплює ділянку, довжиною 82,5 тисячі км. Це майже у 7 разів більше за діаметр Землі. Знімок був зроблений на довжині хвилі 486,13 нм, його роздільна здатність становить 18 км. Для кращого розуміння масштабів співробітники обсерваторії опублікували додаткову версію знімків з накладеною на нього Землею.

Також було опубліковано і друге зображення, що демонструє аналогічну за розмірами ділянку сонячної поверхні. Його отримали за допомогою видимого широкосмугового тепловізора. Знімок був зроблений на довжині хвилі 430 нм, його роздільна здатність становить 18 км.

Нагадаємо, у NASA відреставрували фотографії місії Apollo, що доставила людей на Місяць

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