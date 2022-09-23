Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

Завтра, 24 вересня, на сході та північному сході північно-західний вітер може досягати сильних значень. Дощі місцями ще пройдуть на півночі, у центрі, на сході та півдні. У західних областях - без опадів.

Денна температура повітря становитиме в більшості областей +11+16 градусів.

У Києві є ймовірність невеликого дощу, поривчастий північно-західний вітер, температура повітря не перевищуватиме +12, +13 градусів.

25 вересня, у неділю в Україні істотних опадів не передбачається. Потепліє, очікується +14+17 градусів, у південній частині +15+20 градусів.

У столиці вдень до +15+17 градусів. Нічні заморозки можливі на околицях та по області, західний вітер очікується незначним, без дощу.

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