Заморозки, дощі та вітер. Прогноз погоди в Україні на 24 вересня від Наталки Діденко
Найближчої ночі заморозки очікуються у західних областях, а в ніч на неділю вони поширяться до півночі України та центральних областей, окрім Дніпропетровщини
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.
Завтра, 24 вересня, на сході та північному сході північно-західний вітер може досягати сильних значень. Дощі місцями ще пройдуть на півночі, у центрі, на сході та півдні. У західних областях - без опадів.
Денна температура повітря становитиме в більшості областей +11+16 градусів.
У Києві є ймовірність невеликого дощу, поривчастий північно-західний вітер, температура повітря не перевищуватиме +12, +13 градусів.
25 вересня, у неділю в Україні істотних опадів не передбачається. Потепліє, очікується +14+17 градусів, у південній частині +15+20 градусів.
У столиці вдень до +15+17 градусів. Нічні заморозки можливі на околицях та по області, західний вітер очікується незначним, без дощу.
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