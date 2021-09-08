Заморозки відступлять, - синоптик Наталка Діденко розповіла про погоду 9 вересня
В Україні 9 вересня очікується тепла сонячна погода, проте регіонами блукатимуть тумани
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко в Telegram.
Антициклон Hermelinde продовжує втримувати над Україною суху теплу погоду.
9 вересня, завтра, також в усіх областях України дощів не передбачається.
Проте без атмосферних явищ не залишимося - виникатимуть красиві, хоча й небезпечні, можливо, для водіїв, тумани.
"Тумани з видимістю 300-500 метрів плаватимуть переважно вранці та ввечері. Обережно!", - попередила пані Діденко.
Температура повітря й далі догоджатиме усім.
Очікується +20°C…+25°C.
І навіть вночі заморозки відступлять за лагідного тиску комфортного тепла +8°C…+14°C.
У Києві четвер також буде сонячним та теплим, протягом дня очікується +22°C…+24°C.
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