Заморозки відступлять, - синоптик Наталка Діденко розповіла про погоду 9 вересня

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко в Telegram.

Антициклон Hermelinde продовжує втримувати над Україною суху теплу погоду.

9 вересня, завтра, також в усіх областях України дощів не передбачається.

Проте без атмосферних явищ не залишимося - виникатимуть красиві, хоча й небезпечні, можливо, для водіїв, тумани.

"Тумани з видимістю 300-500 метрів плаватимуть переважно вранці та ввечері. Обережно!", - попередила пані Діденко.

Температура повітря й далі догоджатиме усім.

Очікується +20°C…+25°C.

І навіть вночі заморозки відступлять за лагідного тиску комфортного тепла +8°C…+14°C.

У Києві четвер також буде сонячним та теплим, протягом дня очікується +22°C…+24°C.

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