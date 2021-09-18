Заможніші за Маска та Безоса: Bloomberg оприлюднив рейтинг найбагатших родин світу
Найбагатшою в світі визнано родину Волтонів, яка володіє американською мережею роздрібної торгівлі Walmart
Про це повідомляє Bloomberg.
Статки родини Волтонів, що походить від засновника американського рітейлера Walmart Сема Волтона, оцінюються у $238,2 млрд. Це більше, ніж у двох найбагатших людей світу - гендиректора Tesla Ілона Маска і засновника Amazon Джеффа Безоса: їх особисті статки Bloomberg оцінює в $205 млрд та $200 млрд, відповідно.
Список не містить широко розгалужені династії, такі як родина Рокфеллерів, через те, що відстежити їх активи складно. У рейтинг також не ввійшли мільярдери в першому поколінні та родини, статки яких контролює один спадкоємець.
Топ-5 найбагатших родин світу за версією Bloomberg:
Родина Волтон (володіє 48% рітейлера Walmart) - $238,2 млрд, три покоління;
Родина Марс (кондитерська і продуктова компанія Mars) - $141,9 млрд, п'ять поколінь;
Родина Кох (промисловий холдинг Koch Industries) - $124,4 млрд, три покоління;
Родина Ерме (будинок моди Hermes) - $111,6 млрд, шість поколінь;
Династія Аль Сауд, правляча Саудівською Аравією, - $100 млрд, три покоління.
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