Кілька слів про Рамштайн, що пройшов. Бачу, що хтось незадоволений його результатами, розраховуючи на більше. Хтось чекав сотень танків, десятки літаків та якісь вандервафлі. А цього не сталося.

Так от, проблема не в Рамштайні, а у вашому невиправданому завищеному очікуванні. Ви чекаєте не те що реально, а те, що хочете отримати. Даремно. Треба бути реалістом і свої "хотілки" порівнювати з чужими "можу". Ще треба тверезо дивитися на те, що відбувається, а не через рожеві окуляри й не ґрунтуватися на гучних заголовках ЗМІ. Тоді розчарувань не буде.

Проблема із забезпеченням ЗСУ снарядами вирішується вже за допомогою розміщення прямих замовлень у виробників

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Так от, Рамштайн пройшов для нас добре. Підтримка є і вона не ослабла. Проблема із забезпеченням ЗСУ снарядами вирішується за допомогою розміщення прямих замовлень у виробників. Техніка до нас надходить. ППО стає більше. Екіпажі проходять навчання. Пересічний і молодший командний склад навчаються у найкращих інструкторів НАТО і підвищують свій рівень, а це одночасно збільшує ефективність наших Збройних сил і доводить до печії наших ворогів. Крім того, є ще не публічні історії. І вони йдуть своєю чергою. Тому я Рамштайном задоволений.

І запам'ятайте ще одне. Нам ніхто нічого не винен. Допомога наших партнерів — це їхня добровільна участь

І запам'ятайте ще одне. Нам ніхто нічого не винен. Допомога наших партнерів — це їхня добровільна участь. Тому не забуваємо дякувати за все, що отримуємо і чим знищуємо окупантів. Без цього нам було б важко, якщо не сказати жорсткіше. А поки що все йде, як іде. Нам хотілося б швидше, але є багато нюансів і тому все відбувається саме так. Тож поки що накопичуємо сили та техніку для контрнаступу і пам'ятаємо, що Перемога буде за нами! Вірте в ЗСУ та Залужного! Вірте у себе! Разом і переможемо.

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Про автора. Борислав Береза, громадський діяч, колишній народний депутат України

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