Запаси газу в підземних сховищах досягли необхідного мінімуму для опалювального сезону, - Нафтогаз

Про це повідомила пресслужба НАК "Нафтогаз України".



"Станом на 1 серпня, за два з половиною місяці до початку опалювальноого сезону, у підземних газосховищах України зберігається 17 млрд кубометрів блакитного палива", - йдеться у повідомленні.



Таким чином, зазначили у пресслужбі, Нафтогаз достроково виконав план уряду щодо забезпечення на середину жовтня запасів природного газу в ПСГ обсягом щонайменше 17 млрд куб.м.



За даними Нафтогазу, на початок серпня в українських газосховищах у режимі "митний склад" зберігається 3,9 млрд куб.м газу, який належить іноземним трейдерам та приватним компаніям-резидентам.



За словами голови правління НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренка, у компанії розраховують, що за нормальних умов функціонування ринку приватні компанії будуть реалізовувати обсяги газу, які вони зберігають в підземних сховищах в Україні, а не вивозити за кордон. Зі свого боку компанія продовжує імпортувати газ та закачувати його до сховищ.Так, за внутрішнім планом, обсяги можуть бути ще більшими.

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