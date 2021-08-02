Запаси газу в підземних сховищах досягли необхідного мінімуму для опалювального сезону, - Нафтогаз
Запаси газу в підзених сховищах (ПСГ) досягли 17 млрд куб. м, що є необхідним мінімумом для проходження опалювального сезону
Про це повідомила пресслужба НАК "Нафтогаз України".
"Станом на 1 серпня, за два з половиною місяці до початку опалювальноого сезону, у підземних газосховищах України зберігається 17 млрд кубометрів блакитного палива", - йдеться у повідомленні.
Таким чином, зазначили у пресслужбі, Нафтогаз достроково виконав план уряду щодо забезпечення на середину жовтня запасів природного газу в ПСГ обсягом щонайменше 17 млрд куб.м.
За даними Нафтогазу, на початок серпня в українських газосховищах у режимі "митний склад" зберігається 3,9 млрд куб.м газу, який належить іноземним трейдерам та приватним компаніям-резидентам.
За словами голови правління НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренка, у компанії розраховують, що за нормальних умов функціонування ринку приватні компанії будуть реалізовувати обсяги газу, які вони зберігають в підземних сховищах в Україні, а не вивозити за кордон. Зі свого боку компанія продовжує імпортувати газ та закачувати його до сховищ.Так, за внутрішнім планом, обсяги можуть бути ще більшими.
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