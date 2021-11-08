Запаси вугілля на складах ТЕС впали нижче 500 тис. тонн

Про це повідомляє Економічна правда.



Зазначається, що за останній тиждень запаси знизились на 11,7% (на 63,5 тис тонн): станом на ранок 1 листопада запаси вугілля на складах ТЕС становили 542,8 тис тонн, а до 8 листопада вони знизились до 479,3 тис тонн.

За місяць - з 8 жовтня по 8 листопада - запаси на складах ТЕС скоротились на 33,1% (на 236,7 тис тонн).

Так, найменші запаси вугілля на цю дату зафіксовані на складах Придніпровської ТЕС "ДТЕК Дніпроенерго" (8,4 тис тонн), Ладижинської ТЕС "ДТЕК Західенерго" (11,6 тис тонн) та Вуглегірської ТЕС "Центренерго" (18,3 тис тонн).



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