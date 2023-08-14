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Хрумка, з сиром або грибами. Як смачно приготувати картоплю в духовці

14 серпня, 2023 понедiлок
19:59
рецепти печена картопля

Існує багато страв з картоплі. Більшість із них не відберуть багато часу на приготування. Усі запропоновані нами страви – корисні й смачні. Наприклад - печена картопля в духовці

Печена картопля з салом в духовці

Інгредієнти:

  • картопля – десять штук
  • 100 г сала з м’ясним прошарком
  • 40 мл рослинної олії рафінованої
  • дрібка солі
  • перець (за смаком).

печена картопля

Покроковий рецепт приготування:

  • чистимо картоплю, ріжемо великими шматочками
  • відварюємо сім хвилин
  • нарізаємо сало середніми скибочками
  • охолоджуємо картоплю
  • нанизуємо картоплю на шпажки, чергуючи її з шматочками сала
  • солимо
  • посипаємо сумішшю перців
  • відправляємо на пів години в розігріту до 180° С духовку.

печена картопля

Запечена в духовці картопля в мундирі

Інгредієнти:

  • картопля – десять штук
  • оливкова олія - 100 мл
  • сіль, подрібнений чебрець, чорний мелений перець (за смаком).

Покрокове приготування:

  • нечищену картоплю ретельно відмиваємо
  • проколюємо виделкою в кількох місцях
  • змішуємо олію, спеції, сіль
  • поливаємо картоплю олією зі спеціями
  • залишаємо постояти на двадцять хвилин
  • розігріваємо духовку до 200° С
  • викладаємо картоплю на деко
  • запікаємо пів години до рум’яної скоринки.

печена картопля

Картопля, запечена з куркою

Інгредієнти:

  • одна невеличка курка

  • п’ять великих картоплин

  • одна цибулина

  • три зубчики часнику

  • 60 г майонезу

  • 10 мл соняшникової олії рафінованої

  • сіль, перець (за смаком).

Покроковий рецепт приготування:

  • обробляємо курку
  • великі частини розрізаємо на більш дрібні шматочки
  • ріжемо цибулину півкільцями
  • подрібнюємо часник  
  • все додаємо до курки
  • картоплю нарізаємо кружальцями
  • додаємо до решти складників
  • продукти солимо, перчимо
  • все перемішуємо з майонезом
  • все викладаємо на змащений олією деко
  • випікаємо до години при 180° С.

печена картопля

Запечена картопля з начинкою з грибів

Інгредієнти:

  • картопля – вісім штук
  • свіжі печериці - 0,5 кг
  • одна цибулина
  • один зубчик часнику
  • борошно - 30 г
  • нежирні вершки - 250 мл
  • сир - 100 г
  • суміш прованських трав, сіль, чорний перець (за смаком)
  • соняшникова олія рафінована.

Покрокове приготування:

  • змащуємо деко маслом і посипаємо його сіллю
  • миємо картоплю в шкірці
  • висушуємо її 
  • змащуємо маслом
  • солимо
  • кладемо на деко
  • готуємо до години часу при 180° С
  • дрібно шаткуємо цибулю
  • смажимо її в олії до рум’яного кольору
  • додаємо нарізані шампіньйони
  • готуємо до повного випаровування рідини
  • насипаємо в зажарку борошно
  • додаємо подрібнений часник
  • обсмажуємо ще одну хвилину, помішуючи
  • заливаємо вершки
  • доводимо до кипіння
  • приправляємо начинку травами
  • солимо й перчимо
  • тримаємо на вогні ще кілька хвилин
  • у підготовленої картоплі зрізаємо верхівку, ложкою виймаємо м’якоть
  • грибну піджарку змішуємо з кількома ложками картопляної м’якоті
  • посипаємо картоплю з начинкою тертим сиром
  • випікаємо п’ятнадцять хвилин при 200° С.

печена картопля

Картопля, запечена з часником

Інгредієнти:

  • велика картопля – шість штук
  • три зубчики часнику
  • оливкова олія - 50 мл
  • сіль та паприка (за смаком).

Покроковий рецепт приготування:

  • нарізаємо очищену картоплю однаковими кружальцями (товщина = 4-5 мм)
  • промащуємо формочку олією
  • викладаємо на неї картоплю
  • солимо, посипаємо паприкою та подрібненим часником
  • перемішуємо
  • запікають пів години до рум’яної скоринки при температурі 190° С.

Смачного!

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