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Хрумка, з сиром або грибами. Як смачно приготувати картоплю в духовці
Існує багато страв з картоплі. Більшість із них не відберуть багато часу на приготування. Усі запропоновані нами страви – корисні й смачні. Наприклад - печена картопля в духовці
Печена картопля з салом в духовці
Інгредієнти:
- картопля – десять штук
- 100 г сала з м’ясним прошарком
- 40 мл рослинної олії рафінованої
- дрібка солі
- перець (за смаком).
Покроковий рецепт приготування:
- чистимо картоплю, ріжемо великими шматочками
- відварюємо сім хвилин
- нарізаємо сало середніми скибочками
- охолоджуємо картоплю
- нанизуємо картоплю на шпажки, чергуючи її з шматочками сала
- солимо
- посипаємо сумішшю перців
- відправляємо на пів години в розігріту до 180° С духовку.
Запечена в духовці картопля в мундирі
Інгредієнти:
- картопля – десять штук
- оливкова олія - 100 мл
- сіль, подрібнений чебрець, чорний мелений перець (за смаком).
Покрокове приготування:
- нечищену картоплю ретельно відмиваємо
- проколюємо виделкою в кількох місцях
- змішуємо олію, спеції, сіль
- поливаємо картоплю олією зі спеціями
- залишаємо постояти на двадцять хвилин
- розігріваємо духовку до 200° С
- викладаємо картоплю на деко
- запікаємо пів години до рум’яної скоринки.
Картопля, запечена з куркою
Інгредієнти:
-
одна невеличка курка
-
п’ять великих картоплин
-
одна цибулина
-
три зубчики часнику
-
60 г майонезу
-
10 мл соняшникової олії рафінованої
-
сіль, перець (за смаком).
Покроковий рецепт приготування:
- обробляємо курку
- великі частини розрізаємо на більш дрібні шматочки
- ріжемо цибулину півкільцями
- подрібнюємо часник
- все додаємо до курки
- картоплю нарізаємо кружальцями
- додаємо до решти складників
- продукти солимо, перчимо
- все перемішуємо з майонезом
- все викладаємо на змащений олією деко
- випікаємо до години при 180° С.
Запечена картопля з начинкою з грибів
Інгредієнти:
- картопля – вісім штук
- свіжі печериці - 0,5 кг
- одна цибулина
- один зубчик часнику
- борошно - 30 г
- нежирні вершки - 250 мл
- сир - 100 г
- суміш прованських трав, сіль, чорний перець (за смаком)
- соняшникова олія рафінована.
Покрокове приготування:
- змащуємо деко маслом і посипаємо його сіллю
- миємо картоплю в шкірці
- висушуємо її
- змащуємо маслом
- солимо
- кладемо на деко
- готуємо до години часу при 180° С
- дрібно шаткуємо цибулю
- смажимо її в олії до рум’яного кольору
- додаємо нарізані шампіньйони
- готуємо до повного випаровування рідини
- насипаємо в зажарку борошно
- додаємо подрібнений часник
- обсмажуємо ще одну хвилину, помішуючи
- заливаємо вершки
- доводимо до кипіння
- приправляємо начинку травами
- солимо й перчимо
- тримаємо на вогні ще кілька хвилин
- у підготовленої картоплі зрізаємо верхівку, ложкою виймаємо м’якоть
- грибну піджарку змішуємо з кількома ложками картопляної м’якоті
- посипаємо картоплю з начинкою тертим сиром
- випікаємо п’ятнадцять хвилин при 200° С.
Картопля, запечена з часником
Інгредієнти:
- велика картопля – шість штук
- три зубчики часнику
- оливкова олія - 50 мл
- сіль та паприка (за смаком).
Покроковий рецепт приготування:
- нарізаємо очищену картоплю однаковими кружальцями (товщина = 4-5 мм)
- промащуємо формочку олією
- викладаємо на неї картоплю
- солимо, посипаємо паприкою та подрібненим часником
- перемішуємо
- запікають пів години до рум’яної скоринки при температурі 190° С.
Смачного!
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