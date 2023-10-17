Запіканка з картоплі: два смачних рецепти на кожен день

Запіканка готується з суміші різних м’ясних продуктів та овочей, де головним інгредієнтом виступає улюблена всіма картопля. Ця страва завжди виходить смачною, а її апетитний аромат наповнює будинок під час приготування.

Картопляна запіканка з фаршем

Інгредієнти:

картопля – 3 шт. (середнього розміру)

цибуля ріпчаста – 1 шт.

фарш асорті – 400 г

помідори черрі – 10 шт.

рослинна олія – 2-3 ст. л.

сіль та спеції (за смаком)

сир твердий – 150-200 г

соус сацебелі – 7 ст. л.

вода – 70-100 мл

сметана – 2 ст. л.

Покроковий рецепт запіканки з картоплею:

Картоплю та цибулю добре вимити, зняти шкірку та нарізати слайсами. Помідори промити та розрізати навпіл. Картоплю та фарш в окремих ємностях солимо та перчимо. Деко для запікання змащуємо рослинною олією. Викладаємо картоплю рівним шаром, потім шар фаршу, зверху помідори та цибулю. Повторюємо ще раз таку послідовність шарів. Готуємо соус. В ємності змішуємо сацебелі зі сметаною, додаємо води. Виливаємо отриманий соус на запіканку. Деко накриваємо алюмінієвою фольгою та ставимо в духову шафу на 1.5-2 години при температурі 170-180 градусів. Натираємо сир та посипаємо ним готову запіканку. Ставимо ще на 5-10 хвилин в духовку, щоб сир розплавився. Готово!

Картопляна запіканка з тертої картоплі теж вийде смачною за таким рецептом. Тоді, краще натирати картоплю на тертці з великими отворами.

Фото: Freepik

Запіканка з картопляного пюре, курячого філе та грибів

Інгредієнти:

картопля – 500 г

масло вершкове – 30 г

шампіньйони – 300 г

куряче філе – 250 г

цибуля ріпчаста – 2 шт.

вершки – 70 мл

рослинна олія – 3-4 ст. л.

сир твердий

сіль, перець та паприка (за смаком)

Запіканка з картоплі і курячого філе. Покроковий рецепт приготування:

Очистіть картоплю та наріжте на шматочки. Поставте каструлю з картоплею та водою на вогонь, підсоліть. Після закипання, варіть протягом 20-30 хвилин до готовності. Далі, зробіть картопляне пюре та додайте вершкове масло. Очистіть та наріжте кубиком цибулю і гриби. Куряче філе наріжте невеликими шматочками, як вам подобається. Поставте сковорідку з рослинною олією на вогонь. Щойно вона нагріється, починайте смажити гриби. Як тільки вода з грибів майже повністю випарується, додайте цибулю та ще через 5 хвилин додайте шматочки філе. Солимо та печимо страву, обсмажуємо до готовності м’яса. Додаємо вершки та тушкуємо ще 5 хвилин. На деко для випікання викладаємо пюре, повністю покриваємо дно і формуємо невеликі борти для начинки. Натираємо сир та перекладаємо тонким шаром на пюре. Далі рівномірно викладаємо курячо-грибну начинку та посипаємо натертим сиром. Форму накриваємо алюмінієвою фольгою та ставимо в розігріту духову шафу на 15 хвилин при температурі 170 градусів.

Смачного!

Фото: Freepik