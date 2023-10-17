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Запіканка з картоплі: два смачних рецепти на кожен день

17 жовтня, 2023 вiвторок
19:14
рецепти Запіканка з картоплі

Картопляна запіканка з фаршем, курячим філе або овочами - це смачна та легка у приготуванні страва, яка запікається в духовці до золотистої скоринки

Запіканка готується з суміші різних м’ясних продуктів та овочей, де головним інгредієнтом виступає улюблена всіма картопля. Ця страва завжди виходить смачною, а її апетитний аромат наповнює будинок під час приготування.

Картопляна запіканка з фаршем

Інгредієнти:

  • картопля – 3 шт. (середнього розміру)
  • цибуля ріпчаста – 1 шт.
  • фарш асорті – 400 г
  • помідори черрі – 10 шт.
  • рослинна олія – 2-3 ст. л.
  • сіль та спеції (за смаком)
  • сир твердий – 150-200 г
  • соус сацебелі – 7 ст. л.
  • вода – 70-100 мл
  • сметана – 2 ст. л.

Покроковий рецепт запіканки з картоплею:

  1. Картоплю та цибулю добре вимити, зняти шкірку та нарізати слайсами. Помідори промити та розрізати навпіл.
  2. Картоплю та фарш в окремих ємностях солимо та перчимо.
  3. Деко для запікання змащуємо рослинною олією. Викладаємо картоплю рівним шаром, потім шар фаршу, зверху помідори та цибулю. Повторюємо ще раз таку послідовність шарів.
  4. Готуємо соус. В ємності змішуємо сацебелі зі сметаною, додаємо води. Виливаємо отриманий соус на запіканку.  
  5. Деко накриваємо алюмінієвою фольгою та ставимо в духову шафу на 1.5-2 години при температурі 170-180 градусів.
  6. Натираємо сир та посипаємо ним готову запіканку. Ставимо ще на 5-10 хвилин в духовку, щоб сир розплавився. Готово!

Картопляна запіканка з тертої картоплі теж вийде смачною за таким рецептом. Тоді, краще натирати картоплю на тертці з великими отворами.

Фото: Freepik

Запіканка з картопляного пюре, курячого філе та грибів

Інгредієнти:

  • картопля – 500 г
  • масло вершкове – 30 г
  • шампіньйони – 300 г
  • куряче філе – 250 г
  • цибуля ріпчаста – 2 шт.
  • вершки – 70 мл
  • рослинна олія – 3-4 ст. л.
  • сир твердий
  • сіль, перець та паприка (за смаком)

Запіканка з картоплі і курячого філе. Покроковий рецепт приготування:

  1. Очистіть картоплю та наріжте на шматочки. Поставте каструлю з картоплею та водою на вогонь, підсоліть. Після закипання, варіть протягом 20-30 хвилин до готовності. Далі, зробіть картопляне пюре та додайте вершкове масло.
  2. Очистіть та наріжте кубиком цибулю і гриби. Куряче філе наріжте невеликими шматочками, як вам подобається.
  3. Поставте сковорідку з рослинною олією на вогонь. Щойно вона нагріється, починайте смажити гриби. Як тільки вода з грибів майже повністю випарується, додайте цибулю та ще через 5 хвилин додайте шматочки філе. Солимо та печимо страву, обсмажуємо до готовності м’яса. Додаємо вершки та тушкуємо ще 5 хвилин.
  4. На деко для випікання викладаємо пюре, повністю покриваємо дно і формуємо невеликі борти для начинки. Натираємо сир та перекладаємо тонким шаром на пюре. Далі рівномірно викладаємо курячо-грибну начинку та посипаємо натертим сиром.
  5. Форму накриваємо алюмінієвою фольгою та ставимо в розігріту духову шафу на 15 хвилин при температурі 170 градусів.

Смачного!

Фото: Freepik

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