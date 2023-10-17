Запіканка з картоплі: два смачних рецепти на кожен день
Картопляна запіканка з фаршем, курячим філе або овочами - це смачна та легка у приготуванні страва, яка запікається в духовці до золотистої скоринки
Запіканка готується з суміші різних м’ясних продуктів та овочей, де головним інгредієнтом виступає улюблена всіма картопля. Ця страва завжди виходить смачною, а її апетитний аромат наповнює будинок під час приготування.
Картопляна запіканка з фаршем
Інгредієнти:
- картопля – 3 шт. (середнього розміру)
- цибуля ріпчаста – 1 шт.
- фарш асорті – 400 г
- помідори черрі – 10 шт.
- рослинна олія – 2-3 ст. л.
- сіль та спеції (за смаком)
- сир твердий – 150-200 г
- соус сацебелі – 7 ст. л.
- вода – 70-100 мл
- сметана – 2 ст. л.
Покроковий рецепт запіканки з картоплею:
- Картоплю та цибулю добре вимити, зняти шкірку та нарізати слайсами. Помідори промити та розрізати навпіл.
- Картоплю та фарш в окремих ємностях солимо та перчимо.
- Деко для запікання змащуємо рослинною олією. Викладаємо картоплю рівним шаром, потім шар фаршу, зверху помідори та цибулю. Повторюємо ще раз таку послідовність шарів.
- Готуємо соус. В ємності змішуємо сацебелі зі сметаною, додаємо води. Виливаємо отриманий соус на запіканку.
- Деко накриваємо алюмінієвою фольгою та ставимо в духову шафу на 1.5-2 години при температурі 170-180 градусів.
- Натираємо сир та посипаємо ним готову запіканку. Ставимо ще на 5-10 хвилин в духовку, щоб сир розплавився. Готово!
Картопляна запіканка з тертої картоплі теж вийде смачною за таким рецептом. Тоді, краще натирати картоплю на тертці з великими отворами.
Фото: Freepik
Запіканка з картопляного пюре, курячого філе та грибів
Інгредієнти:
- картопля – 500 г
- масло вершкове – 30 г
- шампіньйони – 300 г
- куряче філе – 250 г
- цибуля ріпчаста – 2 шт.
- вершки – 70 мл
- рослинна олія – 3-4 ст. л.
- сир твердий
- сіль, перець та паприка (за смаком)
Запіканка з картоплі і курячого філе. Покроковий рецепт приготування:
- Очистіть картоплю та наріжте на шматочки. Поставте каструлю з картоплею та водою на вогонь, підсоліть. Після закипання, варіть протягом 20-30 хвилин до готовності. Далі, зробіть картопляне пюре та додайте вершкове масло.
- Очистіть та наріжте кубиком цибулю і гриби. Куряче філе наріжте невеликими шматочками, як вам подобається.
- Поставте сковорідку з рослинною олією на вогонь. Щойно вона нагріється, починайте смажити гриби. Як тільки вода з грибів майже повністю випарується, додайте цибулю та ще через 5 хвилин додайте шматочки філе. Солимо та печимо страву, обсмажуємо до готовності м’яса. Додаємо вершки та тушкуємо ще 5 хвилин.
- На деко для випікання викладаємо пюре, повністю покриваємо дно і формуємо невеликі борти для начинки. Натираємо сир та перекладаємо тонким шаром на пюре. Далі рівномірно викладаємо курячо-грибну начинку та посипаємо натертим сиром.
- Форму накриваємо алюмінієвою фольгою та ставимо в розігріту духову шафу на 15 хвилин при температурі 170 градусів.
Смачного!
Фото: Freepik
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