Запорізька АЕС 26 листопада перебувала на межі блекауту, - Енергоатом
У неділю, 26 листопада, тимчасово окупована росіянами Запорізька атомна електростанція цілий день перебувала на межі повного знеструмлення
Про це повідомляє Енергоатом.
Зазначається, що того дня о 10:30 внаслідок короткого замикання приблизно на 100 км північніше ЗАЕС відключилась остання четверта лінія її зв’язку з енергосистемою України - ПЛ-750 кВ ЗАЕС - "Дніпровська". Водночас три інших лінії були пошкоджені ще раніше під час російських обстрілів.
Як повідомило МАГАТЕ, у цей час ЗАЕС отримувала зовнішнє живлення від єдиної доступної резервної лінії електропередачі 330 кВ.
Крім того, відбулося часткове знеструмлення енергоблока №4 з автоматичним включенням дизель-генератора, який за 10 хвилин по тому виключили вручну. В Енергоатомі зазначили, що це свідчить про наявність проблеми з енергоживленням ядерної установки.
"Пошкоджену лінію 750 кВ українські фахівці відремонтували о 20:52. До цього часу Запорізька АЕС майже цілий день перебувала на межі чергового блекауту в разі знеструмлення резервної лінії 330 кВ", - наголосили у підприємстві.
В Енергоатомі нагадали, що з моменту захоплення росіянами ЗАЕС неодноразово втрачала зовнішнє джерело живлення, на станції сталося вже сім повних блекаутів і один частковий.
- Напередодні Міненерго повідомляло, що дії російських окупантів ведуть до неминучої деградації обладнання і систем, важливих для безпеки Запорізької АЕС. Нині є ризик відмови дизель-генераторів.
- 22 листопада українська ЗАЕС перевела свій реакторний блок № 5 із гарячої зупинки на холодну та мала намір визначити причину виявлення бору в контурі охолодження.
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