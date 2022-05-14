Запорізька ОВА припиняє співпрацю з Білоруссю
Запорізька ОВА розриває торгівельно-економічні, науково-технічні та культурні зв'язки з Білоруссю через її війну проти України
Про це в телеграмі повідомив очільник Запорізької ОВА Олександр Старух.
"Документи про припинення торгівельно-економічних, науково-технічних та культурних зв'язків з республікою Білорусь за моїм дорученням вже підготовлені", - зазначив він.
Буде припинено дію угод 2018 року, укладених у Гомелі з Могильовським, Мінським, Гомельським, Гродненським і Брестським обласними виконавчими комітетами Білорусі. Також Запорізька ОВА розриває договір 1993 року про економічну співпрацю між Запорізькою оюластю та Білоруссю.
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