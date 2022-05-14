Запорізька ОВА припиняє співпрацю з Білоруссю

Про це в телеграмі повідомив очільник Запорізької ОВА Олександр Старух.

"Документи про припинення торгівельно-економічних, науково-технічних та культурних зв'язків з республікою Білорусь за моїм дорученням вже підготовлені", - зазначив він.

Буде припинено дію угод 2018 року, укладених у Гомелі з Могильовським, Мінським, Гомельським, Гродненським і Брестським обласними виконавчими комітетами Білорусі. Також Запорізька ОВА розриває договір 1993 року про економічну співпрацю між Запорізькою оюластю та Білоруссю.

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