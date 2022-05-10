Білорусь розгортає сили спецоперацій на кордоні з Україною, - начальник генштабу РБ

Про це заявив начальник генерального штабу Білорусі Віктор Гулевич, повідомила пресслужба Міноборони країни у Telegram.

"В рамках другого етапу перевірки сил негайного реагування на Західний та Північно-західний операційні напрямки висунуто батальйонно-тактичні групи. Для їх посилення висуваються підрозділи протиповітряної оборони, ракетних військ та артилерії, які забезпечуватимуть їхнє бойове функціонування", - сказав він.

За словами Гулевича, створене ЗСУ угруповання "загальною чисельністю до 20000 осіб також вимагає реакції"

"З метою забезпечення безпеки Республіки Білорусь на Південному напрямку сили підрозділів сил спеціальних операцій розгорнуті на трьох тактичних напрямках", - підсумував начальник генштабу.

5 травня у Генштабі ЗСУ повідомили, що Білорусь привела окремі підрозділи збройних сил у вищі ступені боєготовності.