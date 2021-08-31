Запорізька та Волинська області мають найнижчі показники вакцинації освітян, - Шкарлет
У двох областях України кількість вакцинованих від коронавірусу працівників освіти перевищує 50%. Це Житомирська та Київська області
Про це повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.
Так, він зазначив, що Житомирська та Київська області вже подолали поріг у 65% вакцинованих освітян, але це з урахуванням тих, хто отримав і одну, і вже дві дози вакцини.
"Ще кілька областей мають показники близько 50%. Найнижчий рівень вакцинації освітян, на жаль, продовжують поки що демонструвати Запорізька та Волинська області", - наголосив Шкарлет.
Міністр нагадав, що у разі погіршення епідемічної ситуації та вихід України з "зеленої" зони карантину, працювати в очному форматі зможуть лише ті школи, де буде вакциновано не менше, ніж 80% персоналу.
- КМДА встановила низку заборон, що діятимуть у закладах освіти та інклюзивно-ресурсних центрах із 1 вересня.
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