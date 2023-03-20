Запорізький фронт почав оживати, починається період формування майбутнього полю бою, - Згурець
Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець зазначив, що в ЗСУ має бути план, який не дозволить РФ скористатися перевагою глибокої оборони
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Зараз начебто все очевидно, що нам потрібно наступати в напрямку Мелітополя, Бердянська, Маріуполя. Але за цією очевидністю має стояти такий план, який не дозволить росіянам скористатися перевагою глибокої оборони, яку вони намагаються побудувати на цій ділянці фронту", - зауважив Згурець.
За словами експерта, Запорізький фронт почав оживати.
"Там вже робляться рейдові дії нашими військовими, відбувається розвідка боєм, здійснюються удари вглиб території противника. Вже починається період формування майбутнього полю бою, яка нагадує операцію зі звільненням правого берега Херсонщини", - підкреслив Згурець.
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