Заповідник "Асканія-Нова" - від заснування до окупації

Засновник заповідника "Асканія-Нова"

Барон Фальц-Фейн Фрідріх був не тільки поміщиком, а й видатним вченим, який заснував заповідник "Асканія-Нова". Завдяки глибоким знанням та кропіткій праці, чоловік спромігся виростити сад у напівпорожньому степу, створив зоопарк, зумів акліматизувати багато видів диких птахів і тварин, яких було завезено з усіх континентів Землі.

Коли Фрідріху виповнилося сімнадцять років, батько подарував йому вісім десятин землі. Саме в цьому місці хлопець створив перший вольєр для степових тварин.

З того часу Фрідріх Фальц-Фейн плідно навчався та подорожував, оглядаючи найбільші у світі ботанічні сади та зоопарки. В 1898 році Фрідріх закладає нові заповідні ділянки. Їхня площа вже становить 120 та 500 десятин.

У 1898 році Фрідріх створює зоопарк і ботанічний сад. Всі свої прибутки чоловік витрачає на заповідник, паралельно вибудовуючи в ньому й важливі атрибути цивілізації: телефон, телеграф, водопровід, електрику, лікарню, пошту, бібліотеку тощо.

На межі століть в Асканії-Новій вже утримуються близько двох тисяч різних видів тварин. Згодом через важку хворобу Фрідріх змушений переїхати в Німеччину. Чоловік дуже важко переживає розлуку із заповідником, в який вклав не тільки усі уроки свого життя, а й душу та серце. Помер Фальц-Фейн 2 серпня 1920 року в Берліні.

За час своєї роботи науковець встиг виростити сад, створити ботанічний парк, відкрити зоопарк. Одним зі здобутків Фрідріха був порятунок від вимирання дикого коня Пржевальського.

У Херсонському степу вчений створив науковий інститут із вивчення та збереження природи краю. До нього на зустрічі часто приїжджали відомі вчені з усього світу, щоб взяти участь у наукових зібраннях.

Біосферний заповідник "Асканія-Нова" ім. Фальц-Фейна

Біосферний заповідник "Асканія-Нова" ім. Фальц-Фейна – це не тільки державний заповідник, а й науково-дослідна установа в системі Національної академії аграрних наук України. Асканія-Нова – це найбільший степовий заповідник в Європі. У 2009 році Асканія-Нова представляла Україну у Всесвітньому конкурсі "New 7 Wonders of Nature".

У заповіднику проживає близько вісімсот різновидів диких копитних та гібридних форм свиней, оленів, антилоп, бізонів, биків, баранів, лам, верблюдів, віслюків куланів, коней Пржевальського, шотландських поні тощо.

У заповіднику також є орнітопарк, який нараховує понад шістдесят різновидів птахів, серед них – фазани, лебеді, лелеки, качки, гуси індійські та єгипетські, страуси африканські, австралійські ему та південноамериканські нанду.

У заповіднику живе вісімнадцять видів ссавців, сім видів плазунів і земноводних, близько 1155 видів членистоногих та 270 видів птахів.

У заповіднику ростуть 478 вищих рослин, шість видів судинних рослин (з Червоного списку МСОП), двадцять з Червоної книги України, дев’ять видів з Європейської червоної книги та два - з Додатку І Бернської конвенції.

Російська окупація

8 квітня 2023 року на офіційному сайті установи оприлюднено новину про те, що окупаційна влада встановила фактичний контроль над Біосферним заповідником "Асканія-Нова".

"20 березня 2023 року в установу приїхав перший заступник керівника адміністрації президента рф С. Кірієнко, "т.в.о. губернатора" Херсонської області, колаборант В. Сальдо та невідома особа у ролі директора, призначеного "Министерством природных ресурсов и экологии Херсонской области" без офіційних представлень – Мєщєряков Д.В.", - повідомляється на сайті.

За інформацією з відкритих джерел тепер фігурує наступний документ: "Выписка из единого государственного реестра юридических лиц" от 07.03.2023 г. – Мещеряковым Д.В. (ІНН 910403459172) зарегистрировано "Государственное автономное учреждение "Биосферный заповедник "Аскания-Нова".

Ім’я засновника Фрідріха Фальц-Фейна не фігурує тепер в жодному документі окупаційної влади.

"Ми зробили усе залежне від нас і протримались з гідністю! Віримо у зміни та готуємось до повернення Асканії-Нова під контроль України!", - говориться на сайті.