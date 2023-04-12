Про це інформує в Медіацентрі координаторка "Медійної ініціативи за права людини" Тетяна Катриченко.

"Ми будемо над цим працювати для того, щоб зафіксувати кожне таке місце утримання, аби відповідальні за утримання в нелюдських умовах та переміщення як цивільних, так і військовослужбовців, були знайдені та покарані за ці міжнародні злочини", – зазначила координаторка проєкту.

Медійна ініціатива за права людини систематизувала інформацію про місця перебування українських полонених, аби сприяти пошуку зниклих та допомогти міжнародним організаціям, правоохоронцям України у зборі інформації.

На мапі містяться дані про пункти утримання заручників і полонених у РФ, Білорусі та на тимчасово окупованих територіях України.

Місця утримання цивільних заручників на деокупованій території:

Ливарний цех біля підприємства "Вікналенд" у Димер на Київщині

Опорний загальноосвітній навчальний заклад Катюжанська загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів

Військове містечко в Гостомелі

Польовий табір у селі Грем'яч

Ягіднянська ЗОШ І-ІІ ст.

СТО, с. Боромля, траса H12

Відділення поліції в Тростянці

Залізничний вокзал у Тростянці

Балаклійський відділ поліції

Токмацьке відділення поліції Пологівського відділу поліції

Кочубеївська сільська рада

Біляївський НВК

Бериславський Машинобудівний Завод

Бериславський відділ поліції ГУНП

Білозерський районний суд Херсонської області

Херсонський апеляційний суд

Ізолятор тимчасового тримання у Херсоні

Херсонська обласна рада

Херсонська обласна державна адміністрація

Головне Управління Національної Поліції в Херсонській області

Управління Служби Безпеки України у Херсоні.

Місця утримання в окупації :

Луганський слідчий ізолятор

Облаштована колонія, місто Первомайськ

Суходільська виправна колонія №36

Свердловська виправна колонія №38

Калінінська виправна колонія

Макіївська виправна колонія №32

Західна виправна колонія №97 в Донецьку

Центральна районна лікарня в Донецьку

В'язниця "Ізоляція" в Донецьку

Лікарня №15 в Донецьку

СІЗО №5 в Донецьку

Сніжнянська виправна колонія № 127

Виправна колонія №120 в Молодіжному

Старобешеве

Фільтраційний табір у Сартані

Приазовська виправна колонія

Слідчий ізолятор у Маріуполі

СІЗО Новоазовськ

Фільтраційний табір у Мангуші

Комендатура у селі Розівка

Відділення поліції у Мелітополі

Мелітопольський МВ УМВС України

Бердянський міський військовий комісаріат

Приморська виправна колонія № 145 (колишня Бердянська виправна колонія № 77)

Бердянський районний відділ поліції

Каховський відділ поліції ГУНП у Херсонській області

Новокаховський відділ поліції

Новокаховський міський відділ ДМС

Управління Північнокримського каналу в Таврійську

Чаплинський РВ УМВС України в Херсонській області

Новотроїцьке відділення поліції

Каланчацьке відділення поліції

Готель "Орхідея" у Генічеську

Вище професійне училище № 17 у Генічеську

Дитячий табір "Слава" в Скадовську

Скадовське відділення поліції

Фільтраційний пункт в Армянську

Школа №1 в Любимівці

Узбережжя Арабатської стрілки

СІЗО №1 Сімферополь

Гауптвахта військової комендатури гарнізону

Державний морський університет ім. адмірала Ф.Ф. Ушакова в Севастополі

Чорноморське вище військово-морське ордена Червоної Зірки училище ім. Павла Нахімова в Севастополі.

Місця утримання за межами України:

Фільтраційний пункт - Наровля, Білорусь

Виправний центр №1 - Анохово, Смоленська обл., Росія

СІЗО №2 - Вязьма, Смоленська обл., Росія

Слідчий ізолятор №2 - Новозибков, Брянська обл., Росія

Колонія-поселеня №3 - Сураж, Брянська обл., Росія

Слідчий ізолятор №2 - Брянск, Брянська обл., Росія

Глушково - Курска обл., Росія

Виправна колонія №11 - Малая Локня, Курська обл., Росія

СІЗО №2 - Старий Оскіл, Бєлгородська обл., Росія

Виправна колонія №4 - Алексеєва, Бєлгородська обл., Росія

Шебекіно - Бєлгородська область, Росія

Виправна колонія №7 - Валуйки, Бєлгородська обл., Росія

Жіноча виправна колонія №9 - Бєлгородська область, Росія

Виправна колонія №1 - Семилуки, Воронезька обл., Росія

СІЗО №1 - Воронеж, Воронезька обл., Росія

СІЗО №2 - Борисоглебск, Воронезька обл., Росія

Виправна колонія №9 - Борисоглєбськ, Воронезька обл., Росія

СІЗО №2 - Камишин, Волгоградська обл., Росія

Виправна колонія №19 - Суровікіно, Волгоградська обл., Росія

Чоловіча виправна колонія загального режиму №12 - Каменськ-Шахтинський, Ростовська обл., Росія

Виправна колонія №1 - Звєрєво, Ростовська обл., Росія

Слідчий ізолятор №2 - Таганрог, Ростовська обл., Росія

СІЗО №1 - Ставрополь, Ставропольський край, Росія

СІЗО №1 - Курськ, Курська обл., Росія

СІЗО №2 - Кашин, Тверська обл., Росія

Тюрма Т-2 - Єнісейськ, Красноярський край, Росія

Тюрма - Мінусинськ, Красноярський край, Росія

СІЗО №1 - Іркутськ, Іркутська обл., Росія

СІЗО Лефортово - Москва, Росія

Багатофункціональний міграційний центр - Сахарово, Московська обл., Росія

СІЗО №2 - Кінешма, Івановська обл., Росія

Колонія - Пакіно, Владимирська обл., Росія

СІЗО №1 - Владимир, Владимирська обл., Росія

Виправна колонія №6 - Мелехово, Владимирська обл., Росія

Виправна колонія №5 - Шахтерский, Тульська обл., Росія

Колонія №1 - Донський, Тульська обл., Росія

СІЗО №1 - Рязань, Росія

Колонія №2 - Рязьк, Рязанська обл., Росія

Тюрма - Верхньоуральськ, Челябінська обл., Росія

Тюрма - Балашов, Саратовська обл., Росія.

948 цивільних заручників, утримуваних у Росії та на окупованих територіях України змогла ідентифікувати ініціатива станом на початок квітня 2023.

"Їхня загальна цифра може бути щонайменше у 5-7 разів більшою. Інформацію про утримуваних цивільних осіб Росія не надає ані їхнім родинам, ані Україні, ані міжнародним організаціям. Найбільше таких цивільних заручників захоплено в Херсонській, Харківській, Донецькій, Луганській та Київській областях", - повідомляють автори.

Довідково. Інтерактивна мапа - це результат роботи Медійної ініціативи за права людини з документування міжнародних злочинів РФ. Вона містить систематизовані дані про понад сто пунктів утримання цивільних заручників і військовополонених в Росії, білорусі та на окупованих територіях України. Дані про місця утримання зібрані МІПЛ під час опитування потерпілих і свідків.

Безпідставні затримання, взяття в заручники цивільного населення, жорстоке поводження і катування цивільних та військовополонених - це найпоширеніші злочини Росії, які фіксує Медійна ініціатива за права людини.