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Запрацювала інтерактивна мапа місць, де РФ утримує українських цивільних і військовополонених

12 квітня, 2023 середа
16:38
війна з Росією

В Україні запрацювала інтерактивна мапа місць, де Росія утримує українських цивільних громадян та військовополонених

Про це інформує в Медіацентрі координаторка "Медійної ініціативи за права людини" Тетяна Катриченко.

"Ми будемо над цим працювати для того, щоб зафіксувати кожне таке місце утримання, аби відповідальні за утримання в нелюдських умовах та переміщення як цивільних, так і військовослужбовців, були знайдені та покарані за ці міжнародні злочини", – зазначила координаторка проєкту.

Медійна ініціатива за права людини систематизувала інформацію про місця перебування українських полонених, аби сприяти пошуку зниклих та допомогти міжнародним організаціям, правоохоронцям України у зборі інформації.

На мапі містяться дані про пункти утримання заручників і полонених у РФ, Білорусі та на тимчасово окупованих територіях України.  

  • Ливарний цех біля підприємства "Вікналенд" у Димер на Київщині
  • Опорний загальноосвітній навчальний заклад Катюжанська загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів
  • Військове містечко в Гостомелі
  • Польовий табір у селі Грем'яч
  • Ягіднянська ЗОШ І-ІІ ст.
  • СТО, с. Боромля, траса H12
  • Відділення поліції в Тростянці
  • Залізничний вокзал у Тростянці
  • Балаклійський відділ поліції
  • Токмацьке відділення поліції Пологівського відділу поліції
  • Кочубеївська сільська рада
  • Біляївський НВК
  • Бериславський Машинобудівний Завод
  • Бериславський відділ поліції ГУНП
  • Білозерський районний суд Херсонської області
  • Херсонський апеляційний суд
  • Ізолятор тимчасового тримання у Херсоні
  • Херсонська обласна рада
  • Херсонська обласна державна адміністрація
  • Головне Управління Національної Поліції в Херсонській області
  • Управління Служби Безпеки України у Херсоні.

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  • Луганський слідчий ізолятор
  • Облаштована колонія, місто Первомайськ
  • Суходільська виправна колонія №36
  • Свердловська виправна колонія №38
  • Калінінська виправна колонія
  • Макіївська виправна колонія №32
  • Західна виправна колонія №97 в Донецьку
  • Центральна районна лікарня в Донецьку
  • В'язниця "Ізоляція" в Донецьку
  • Лікарня №15 в Донецьку
  • СІЗО №5 в Донецьку
  • Сніжнянська виправна колонія № 127
  • Виправна колонія №120 в Молодіжному
  • Старобешеве
  • Фільтраційний табір у Сартані
  • Приазовська виправна колонія
  • Слідчий ізолятор у Маріуполі
  • СІЗО Новоазовськ
  • Фільтраційний табір у Мангуші
  • Комендатура у селі Розівка
  • Відділення поліції у Мелітополі
  • Мелітопольський МВ УМВС України
  • Бердянський міський військовий комісаріат
  • Приморська виправна колонія № 145 (колишня Бердянська виправна колонія № 77) 
  • Бердянський районний відділ поліції
  • Каховський відділ поліції ГУНП у Херсонській області
  • Новокаховський відділ поліції
  • Новокаховський міський відділ ДМС
  • Управління Північнокримського каналу в Таврійську
  • Чаплинський РВ УМВС України в Херсонській області
  • Новотроїцьке відділення поліції
  • Каланчацьке відділення поліції
  • Готель "Орхідея" у Генічеську
  • Вище професійне училище № 17 у Генічеську
  • Дитячий табір "Слава" в Скадовську
  • Скадовське відділення поліції 
  • Фільтраційний пункт в Армянську
  • Школа №1 в Любимівці
  • Узбережжя Арабатської стрілки
  • СІЗО №1 Сімферополь
  • Гауптвахта військової комендатури гарнізону 
  • Державний морський університет ім. адмірала Ф.Ф. Ушакова в Севастополі
  • Чорноморське вище військово-морське ордена Червоної Зірки училище ім. Павла Нахімова в Севастополі.

  • Фільтраційний пункт - Наровля, Білорусь
  • Виправний центр №1 - Анохово, Смоленська обл., Росія
  • СІЗО №2 - Вязьма, Смоленська обл., Росія
  • Слідчий ізолятор №2 - Новозибков, Брянська обл., Росія
  • Колонія-поселеня №3 - Сураж, Брянська обл., Росія
  • Слідчий ізолятор №2 - Брянск, Брянська обл., Росія
  • Глушково - Курска обл., Росія
  • Виправна колонія №11 - Малая Локня, Курська обл., Росія
  • СІЗО №2 - Старий Оскіл, Бєлгородська обл., Росія
  • Виправна колонія №4 - Алексеєва, Бєлгородська обл., Росія
  • Шебекіно - Бєлгородська область, Росія
  • Виправна колонія №7 - Валуйки, Бєлгородська обл., Росія
  • Жіноча виправна колонія №9 - Бєлгородська область, Росія
  • Виправна колонія №1 - Семилуки, Воронезька обл., Росія
  • СІЗО №1 - Воронеж, Воронезька обл., Росія
  • СІЗО №2 - Борисоглебск, Воронезька обл., Росія
  • Виправна колонія №9 - Борисоглєбськ, Воронезька обл., Росія
  • СІЗО №2 - Камишин, Волгоградська обл., Росія
  • Виправна колонія №19 - Суровікіно, Волгоградська обл., Росія
  • Чоловіча виправна колонія загального режиму №12 - Каменськ-Шахтинський, Ростовська обл., Росія
  • Виправна колонія №1 - Звєрєво, Ростовська обл., Росія
  • Слідчий ізолятор №2 - Таганрог, Ростовська обл., Росія
  • СІЗО №1 - Ставрополь, Ставропольський край, Росія
  • СІЗО №1 - Курськ, Курська обл., Росія
  • СІЗО №2 - Кашин, Тверська обл., Росія
  • Тюрма Т-2 - Єнісейськ, Красноярський край, Росія
  • Тюрма - Мінусинськ, Красноярський край, Росія
  • СІЗО №1 - Іркутськ, Іркутська обл., Росія
  • СІЗО Лефортово - Москва, Росія
  • Багатофункціональний міграційний центр - Сахарово, Московська обл., Росія
  • СІЗО №2 - Кінешма, Івановська обл., Росія
  • Колонія - Пакіно, Владимирська обл., Росія
  • СІЗО №1 - Владимир, Владимирська обл., Росія
  • Виправна колонія №6 - Мелехово, Владимирська обл., Росія
  • Виправна колонія №5 - Шахтерский, Тульська обл., Росія
  • Колонія №1 - Донський, Тульська обл., Росія
  • СІЗО №1 - Рязань, Росія
  • Колонія №2 - Рязьк, Рязанська обл., Росія
  • Тюрма - Верхньоуральськ, Челябінська обл., Росія
  • Тюрма - Балашов, Саратовська обл., Росія.

948 цивільних заручників, утримуваних у Росії та на окупованих територіях України змогла ідентифікувати ініціатива станом на початок квітня 2023. 

"Їхня загальна цифра може бути щонайменше у 5-7 разів більшою. Інформацію про утримуваних цивільних осіб Росія не надає ані їхнім родинам, ані Україні, ані міжнародним організаціям. Найбільше таких цивільних заручників захоплено в Херсонській, Харківській, Донецькій, Луганській та Київській областях", - повідомляють автори.

Довідково. Інтерактивна мапа - це результат роботи Медійної ініціативи за права людини з документування міжнародних злочинів РФ. Вона містить систематизовані дані про понад сто пунктів утримання цивільних заручників і військовополонених в Росії, білорусі та на окупованих територіях України. Дані про місця утримання зібрані МІПЛ під час опитування потерпілих і свідків.

Безпідставні затримання, взяття в заручники цивільного населення, жорстоке поводження і катування цивільних та військовополонених - це найпоширеніші злочини Росії, які фіксує Медійна ініціатива за права людини.

  • 28 березня оприлюднили мапу таборів, куди російські війська розселяють депортованих українських дітей з тимчасово окупованих територій.  
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