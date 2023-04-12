Запрацювала інтерактивна мапа місць, де РФ утримує українських цивільних і військовополонених
В Україні запрацювала інтерактивна мапа місць, де Росія утримує українських цивільних громадян та військовополонених
Про це інформує в Медіацентрі координаторка "Медійної ініціативи за права людини" Тетяна Катриченко.
"Ми будемо над цим працювати для того, щоб зафіксувати кожне таке місце утримання, аби відповідальні за утримання в нелюдських умовах та переміщення як цивільних, так і військовослужбовців, були знайдені та покарані за ці міжнародні злочини", – зазначила координаторка проєкту.
Медійна ініціатива за права людини систематизувала інформацію про місця перебування українських полонених, аби сприяти пошуку зниклих та допомогти міжнародним організаціям, правоохоронцям України у зборі інформації.
На мапі містяться дані про пункти утримання заручників і полонених у РФ, Білорусі та на тимчасово окупованих територіях України.
- Ливарний цех біля підприємства "Вікналенд" у Димер на Київщині
- Опорний загальноосвітній навчальний заклад Катюжанська загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів
- Військове містечко в Гостомелі
- Польовий табір у селі Грем'яч
- Ягіднянська ЗОШ І-ІІ ст.
- СТО, с. Боромля, траса H12
- Відділення поліції в Тростянці
- Залізничний вокзал у Тростянці
- Балаклійський відділ поліції
- Токмацьке відділення поліції Пологівського відділу поліції
- Кочубеївська сільська рада
- Біляївський НВК
- Бериславський Машинобудівний Завод
- Бериславський відділ поліції ГУНП
- Білозерський районний суд Херсонської області
- Херсонський апеляційний суд
- Ізолятор тимчасового тримання у Херсоні
- Херсонська обласна рада
- Херсонська обласна державна адміністрація
- Головне Управління Національної Поліції в Херсонській області
- Управління Служби Безпеки України у Херсоні.
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- Луганський слідчий ізолятор
- Облаштована колонія, місто Первомайськ
- Суходільська виправна колонія №36
- Свердловська виправна колонія №38
- Калінінська виправна колонія
- Макіївська виправна колонія №32
- Західна виправна колонія №97 в Донецьку
- Центральна районна лікарня в Донецьку
- В'язниця "Ізоляція" в Донецьку
- Лікарня №15 в Донецьку
- СІЗО №5 в Донецьку
- Сніжнянська виправна колонія № 127
- Виправна колонія №120 в Молодіжному
- Старобешеве
- Фільтраційний табір у Сартані
- Приазовська виправна колонія
- Слідчий ізолятор у Маріуполі
- СІЗО Новоазовськ
- Фільтраційний табір у Мангуші
- Комендатура у селі Розівка
- Відділення поліції у Мелітополі
- Мелітопольський МВ УМВС України
- Бердянський міський військовий комісаріат
- Приморська виправна колонія № 145 (колишня Бердянська виправна колонія № 77)
- Бердянський районний відділ поліції
- Каховський відділ поліції ГУНП у Херсонській області
- Новокаховський відділ поліції
- Новокаховський міський відділ ДМС
- Управління Північнокримського каналу в Таврійську
- Чаплинський РВ УМВС України в Херсонській області
- Новотроїцьке відділення поліції
- Каланчацьке відділення поліції
- Готель "Орхідея" у Генічеську
- Вище професійне училище № 17 у Генічеську
- Дитячий табір "Слава" в Скадовську
- Скадовське відділення поліції
- Фільтраційний пункт в Армянську
- Школа №1 в Любимівці
- Узбережжя Арабатської стрілки
- СІЗО №1 Сімферополь
- Гауптвахта військової комендатури гарнізону
- Державний морський університет ім. адмірала Ф.Ф. Ушакова в Севастополі
- Чорноморське вище військово-морське ордена Червоної Зірки училище ім. Павла Нахімова в Севастополі.
- Фільтраційний пункт - Наровля, Білорусь
- Виправний центр №1 - Анохово, Смоленська обл., Росія
- СІЗО №2 - Вязьма, Смоленська обл., Росія
- Слідчий ізолятор №2 - Новозибков, Брянська обл., Росія
- Колонія-поселеня №3 - Сураж, Брянська обл., Росія
- Слідчий ізолятор №2 - Брянск, Брянська обл., Росія
- Глушково - Курска обл., Росія
- Виправна колонія №11 - Малая Локня, Курська обл., Росія
- СІЗО №2 - Старий Оскіл, Бєлгородська обл., Росія
- Виправна колонія №4 - Алексеєва, Бєлгородська обл., Росія
- Шебекіно - Бєлгородська область, Росія
- Виправна колонія №7 - Валуйки, Бєлгородська обл., Росія
- Жіноча виправна колонія №9 - Бєлгородська область, Росія
- Виправна колонія №1 - Семилуки, Воронезька обл., Росія
- СІЗО №1 - Воронеж, Воронезька обл., Росія
- СІЗО №2 - Борисоглебск, Воронезька обл., Росія
- Виправна колонія №9 - Борисоглєбськ, Воронезька обл., Росія
- СІЗО №2 - Камишин, Волгоградська обл., Росія
- Виправна колонія №19 - Суровікіно, Волгоградська обл., Росія
- Чоловіча виправна колонія загального режиму №12 - Каменськ-Шахтинський, Ростовська обл., Росія
- Виправна колонія №1 - Звєрєво, Ростовська обл., Росія
- Слідчий ізолятор №2 - Таганрог, Ростовська обл., Росія
- СІЗО №1 - Ставрополь, Ставропольський край, Росія
- СІЗО №1 - Курськ, Курська обл., Росія
- СІЗО №2 - Кашин, Тверська обл., Росія
- Тюрма Т-2 - Єнісейськ, Красноярський край, Росія
- Тюрма - Мінусинськ, Красноярський край, Росія
- СІЗО №1 - Іркутськ, Іркутська обл., Росія
- СІЗО Лефортово - Москва, Росія
- Багатофункціональний міграційний центр - Сахарово, Московська обл., Росія
- СІЗО №2 - Кінешма, Івановська обл., Росія
- Колонія - Пакіно, Владимирська обл., Росія
- СІЗО №1 - Владимир, Владимирська обл., Росія
- Виправна колонія №6 - Мелехово, Владимирська обл., Росія
- Виправна колонія №5 - Шахтерский, Тульська обл., Росія
- Колонія №1 - Донський, Тульська обл., Росія
- СІЗО №1 - Рязань, Росія
- Колонія №2 - Рязьк, Рязанська обл., Росія
- Тюрма - Верхньоуральськ, Челябінська обл., Росія
- Тюрма - Балашов, Саратовська обл., Росія.
948 цивільних заручників, утримуваних у Росії та на окупованих територіях України змогла ідентифікувати ініціатива станом на початок квітня 2023.
"Їхня загальна цифра може бути щонайменше у 5-7 разів більшою. Інформацію про утримуваних цивільних осіб Росія не надає ані їхнім родинам, ані Україні, ані міжнародним організаціям. Найбільше таких цивільних заручників захоплено в Херсонській, Харківській, Донецькій, Луганській та Київській областях", - повідомляють автори.
Довідково. Інтерактивна мапа - це результат роботи Медійної ініціативи за права людини з документування міжнародних злочинів РФ. Вона містить систематизовані дані про понад сто пунктів утримання цивільних заручників і військовополонених в Росії, білорусі та на окупованих територіях України. Дані про місця утримання зібрані МІПЛ під час опитування потерпілих і свідків.
Безпідставні затримання, взяття в заручники цивільного населення, жорстоке поводження і катування цивільних та військовополонених - це найпоширеніші злочини Росії, які фіксує Медійна ініціатива за права людини.
- 28 березня оприлюднили мапу таборів, куди російські війська розселяють депортованих українських дітей з тимчасово окупованих територій.
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