Про це інформує Центр національного спротиву.

"Мапа створена на основі даних з відкритих джерел й буде доповнюватись. Як видно з географії таборів, процес вивезення дітей до РФ має систематичний характер й завчасно підготовлений", - пише відомство.

Повідомляється, що до таборів потрапляють:

сироти, у деяких з них батьків убили росіяни;

діти з інтернатів, які мають рідню в Україні, проте їх вивозять примусово;

діти батьків, які не пройшли фільтрацію й потрапили до катівень РФ;

окремі інші випадки.

В таборах українських дітей навчають гімн та історію Росії, викривленому трактуванні війни: "Відбувається ідеологічна обробка".

Нині на мапу нанесли 45 дитячих і 12 мілітарних таборів.

Зокрема табори розташовані в Росії та на тимчасово окупованій території Криму та Луганщини.

Серед мілітарних центрів деякі знаходяться у Чечні: Дитячий оздоровчий табір "Гірський ключ" на околиці села Сержень-Юрт, ДБЗ "Республіканський спеціалізований центр для дітей з особливими потребами", Російський університет спецназу.

Також у РФ: Центр Курсант у Новосибірську, Центр військово-спортивної підготовки "Русь" - Пермський край, Обласний дитячо-юнацький центр Аванпост - Тюменська область, Парк-готель "Колкунове" - Тверська область, Пейнтбольний клуб "Тактика" і Полігон команди 13СБ - Московська область.

Крім того, серед таборів мілітарного виховання молоді є й "Лісові простори" у селищі Ковпакове Луганської області.

Подивитися карту.