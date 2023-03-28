Центр спротиву опублікував карту таборів, куди РФ вивезла українських дітей
Оприлюднили мапу таборів, куди російські війська розселяють депортованих українських дітей з тимчасово окупованих територій
Про це інформує Центр національного спротиву.
"Мапа створена на основі даних з відкритих джерел й буде доповнюватись. Як видно з географії таборів, процес вивезення дітей до РФ має систематичний характер й завчасно підготовлений", - пише відомство.
Повідомляється, що до таборів потрапляють:
- сироти, у деяких з них батьків убили росіяни;
- діти з інтернатів, які мають рідню в Україні, проте їх вивозять примусово;
- діти батьків, які не пройшли фільтрацію й потрапили до катівень РФ;
- окремі інші випадки.
В таборах українських дітей навчають гімн та історію Росії, викривленому трактуванні війни: "Відбувається ідеологічна обробка".
Нині на мапу нанесли 45 дитячих і 12 мілітарних таборів.
Зокрема табори розташовані в Росії та на тимчасово окупованій території Криму та Луганщини.
Серед мілітарних центрів деякі знаходяться у Чечні: Дитячий оздоровчий табір "Гірський ключ" на околиці села Сержень-Юрт, ДБЗ "Республіканський спеціалізований центр для дітей з особливими потребами", Російський університет спецназу.
Також у РФ: Центр Курсант у Новосибірську, Центр військово-спортивної підготовки "Русь" - Пермський край, Обласний дитячо-юнацький центр Аванпост - Тюменська область, Парк-готель "Колкунове" - Тверська область, Пейнтбольний клуб "Тактика" і Полігон команди 13СБ - Московська область.
Крім того, серед таборів мілітарного виховання молоді є й "Лісові простори" у селищі Ковпакове Луганської області.
- Раніше Офіс генерального прокурора повідомив про те, що від 24 лютого 2022 року до 23 березня 2023 року внаслідок воєнних дій російських військ в Україні загинуло 465 дітей, щонайменше 940 зазнали поранень.
- Церемонія вшанування пам’яті дітей, які загинули внаслідок російської агресії, відбулась у Києві 26 березня у межах освітньої Магістральної (не) конференції "EdCamp Kyiv".
- 26 березня, президент України провів зустріч з актором Орландо Блумом і командою ЮНІСЕФ, під час якої обговорив із ними гуманітарну підтримку і захист дітей.
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