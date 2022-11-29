Запровадила російську програму навчання й закликала освітян до співпраці з окупантами: ексдепутатці Куп’янської міськради оголосили підозру
Колишня депутатка Куп’янської міської ради підозрюється в колабораціонізмі за примус освітян до роботи з рашистами та впровадження російської системи освіти
Про це інформує Міністерства внутрішніх справ України в телеграмі.
Слідчі з’ясували, що жінка добровільно погодилась працювати на представників окупаційної адміністрації. Зловмисниця обійняла посаду в.о. директора Купянского регионального центра профессионального образования.
"55-річна зловмисниця запровадила російську програму навчання, отримала в окупаційній адміністрації навчальні підручники російською мовою за освітньою програмою рф та забезпечила їх видачу учням", – з‘ясували правоохоронці.
Також псевдодиректорка, аби впровадити стандарти освіти держави-спонсора тероризму закликала освітян до співпраці з російськими загарбниками.
Нині зловмисниці повідомили про підозру у скоєнні злочину за колабораційну діяльність.
Підозрюваній передбачається позбавлення волі до 3 років без права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю до 15 років.
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