Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.



За його даними, нещодавно російські окупанти у своїх пропагандистських медіа заявили про плани щодо відновлення роботи "Сєверодонецького "Азоту".



Своєю чергою Group DF, до складу якого входить завод, наголосили на тому, що це вкрай небезпечно через значні руйнації на території комбінату. Крім того, запустити процес неможливо без належних спеціалістів.



Гайдай нагадав, що внаслідок обстрілів військами РФ було пошкоджено обидва цехи аміаку 1-А та 1-Б, цех азотної кислоти. Постраждала також практично вся інфраструктура підприємства, включно із системами водопостачання та водоочищення, системами енергозабезпечення, логістичним та залізничним господарством (пошкоджено залізничне полотно, склад, вузли перевантаження). Обстрілами також було зруйновано два сховища метанолу та пошкоджено чотири сховища КАС.



"Система електропостачання "Азоту" повністю зруйнована. Завод не може отримувати електроенергію ані від "Луганського енергетичного об’єднання" (пошкоджено опори та силові трансформатори у пунктах Лисичанська-110, Ювілейна, Щастя), ані від підстанції Кремінська 500 кВ (станцію розбито)", - повідомив Гайдай.



Він також зазначив, що руйнування системи очищення стічних вод "Азоту" (цех водопостачання) завдало значних збитків Сєверодонецьку, оскільки до початку бойових дій підприємство забезпечувало очищення 100% стічних вод міста.



"Орки вже розшукують в окупованому місті працівників "Азоту" та запрошують на роботу, розповідають байки, що повернуть хімзавод до життя. Це неможливо. Вони умисно наражають людей на небезпеку", - додав очільник ОВА.



Гайдай підкреслив, що спроба запустити виробництво з порушенням базових правил безпеки може призвести до жертв та техногенної катастрофи для всієї області. Відновлення роботи наразі просто неможливе через масштабні руйнування.

Нагадаємо, 14 липня стало відомо, що міжнародна група компаній Group DF втратила контроль над "Сєверодонецьким об'єднанням "Азот" на Луганщині

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