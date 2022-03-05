Бренди одягу Zara, Bershka, Pull & Bear та Oysho припиняють продажі у Росії

Про це повідомляє Reuters.



Іспанський роздрібний продавець одягу Inditex припинив торгівлю в Росії та закриває 502 магазини та онлайн-продажі.



Група Inditex є власником таких брендів: Zara, Zara Home, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Tempe та інших.



Раніше на сторінках бренду у соціальних мережах з'являлись коментарів користувачів із закликом підтримати Україну.











Нагадаємо, що Nike, Google, Ford та інші найбільші компанії світу зупиняють продажі та послуги в Росії через повномасштабне вторгнення в Україну.

Компанї Microsoft і Apple припинили продажі товарів і надання послуг у Росії.