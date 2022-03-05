Бренди одягу Zara, Bershka, Pull & Bear та Oysho припиняють продажі у Росії
Торгова група Inditex припиняє торгівлю в Росії, закриває магазини та онлайн-платформу
Про це повідомляє Reuters.
Іспанський роздрібний продавець одягу Inditex припинив торгівлю в Росії та закриває 502 магазини та онлайн-продажі.
Група Inditex є власником таких брендів: Zara, Zara Home, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Tempe та інших.
Раніше на сторінках бренду у соціальних мережах з'являлись коментарів користувачів із закликом підтримати Україну.
- Нагадаємо, що Nike, Google, Ford та інші найбільші компанії світу зупиняють продажі та послуги в Росії через повномасштабне вторгнення в Україну.
- Компанї Microsoft і Apple припинили продажі товарів і надання послуг у Росії.
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