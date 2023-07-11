Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"Останнім часом влада України тестувала НАТО на похитність. Однак Альянс виявився непохитним. В НАТО існують внутрішні правила і заради України змінювати їх ніхто не буде. По-друге, останніми тижнями українська державна система потрапляла в дуже велику кількість скандалів для того, щоб західні союзники йшли на ще якісь зустрічні кроки. І ці скандали мали лише негативний характер. Зокрема, розкрадання оборонного бюджету, а також дивні закупівлі пального для ЗСУ", - пояснив Цибулько.

Політолог наголосив, що для запрошення до НАТО Україна повинна мати хороші відносини з усіма членами Альянсу.

"За цими всіма скандалами Зеленський розуміє, що потрібен якийсь феноменальний результат. Проте про який результат можна говорити, коли, претендуючи на членство в НАТО, Україна повинна мати гармонійні відносини з усіма членами Альянсу. Оскільки в першу чергу НАТО є політико-мілітарним блоком і політична гармонія тут відіграє основну роль", - додав він.