Заради України ніхто внутрішні правила НАТО змінювати не буде, - політолог Цибулько
Політолог Володимир Цибулько вважає, що Україна пройде весь шлях для вступ до НАТО, затверджений Альянсом
Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"
"Останнім часом влада України тестувала НАТО на похитність. Однак Альянс виявився непохитним. В НАТО існують внутрішні правила і заради України змінювати їх ніхто не буде. По-друге, останніми тижнями українська державна система потрапляла в дуже велику кількість скандалів для того, щоб західні союзники йшли на ще якісь зустрічні кроки. І ці скандали мали лише негативний характер. Зокрема, розкрадання оборонного бюджету, а також дивні закупівлі пального для ЗСУ", - пояснив Цибулько.
Політолог наголосив, що для запрошення до НАТО Україна повинна мати хороші відносини з усіма членами Альянсу.
"За цими всіма скандалами Зеленський розуміє, що потрібен якийсь феноменальний результат. Проте про який результат можна говорити, коли, претендуючи на членство в НАТО, Україна повинна мати гармонійні відносини з усіма членами Альянсу. Оскільки в першу чергу НАТО є політико-мілітарним блоком і політична гармонія тут відіграє основну роль", - додав він.
- 11 липня Володимир Зеленський обурився наявністю "умов" для отримання Україною запрошення до НАТО та заявив, що це схоже на "неготовність запросити нашу країну до Альянсу". Президент наголосив, що відсутність часових рамок щодо запрошення та членства України є абсурдним.
- Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що країни Альянсу домовилися прибрати ПДЧ на шляху України до Альянсу. Він зауважив, що Україна отримає запрошення до НАТО, коли погодяться усі союзники та будуть виконані умови".
- Країни НАТО також погодили підсумкове комюніке щодо України та заявили, що пам’ятають про зобов’язання 2008 року щодо того, що наша країна стане членом Альянсу. Також у документі визнали, що сьогодні шлях України до повної євроатлантичної інтеграції вийшов за межі необхідності в Плані дій щодо членства.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.7
Купівля 36.7Продаж 37.39
-
EUR
Купівля 40.64Продаж 41.55
- Актуальне
- Важливе