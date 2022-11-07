Про це він розповів в етері Еспресо.



"Зараз фахові кола говорять про те, що розглядаються три можливих групи, звідки може з'явитися наступник Путіна. Передусім, це кола спецслужб, тобто ФСБ, які очолюють Патрушев (секретар радбезу Росії, – ред.) та Бортніков (керівник ФСБ, - ред.). Друга потужна група – це Пригожин та Кадиров, які посилилися на тлі морального знищення військових та досягли відставки Лапіна (генерал-полковник, який був на посаді командувача угрупування російських військ "Центр", – ред.), а також, що всі негативи були поглинуті військовими, які безпорадні вести війну", - прокоментував військовий експерт.



Валентин Бадрак додав, що Пригожин поводиться як крадій у законі, який хоче ще більше посилитися та очевидно пропонує Путіну "безпекову програму" як фізичного захисту, так і путінської влади у разі заколоту.



"І треті кола – це армійські, але я не вірю, що там той же самий Суровікін (генерал армії РФ, командувач об'єднаного угрупування російських військ, - ред.) може сприйматися як авторитетна людина, тому що вбивства мирних людей в інших країнах, Сирії та Україні, навряд чи нададуть підстав вбачати у цьому нелюді якогось майбутнього політика. Відповідно, серед військових немає очевидного лідера, а є багато людей, які себе скомпрометували", - зауважив Бадрак.

7 листопада радник президента США Салліван провів таємні переговори щодо війни в Україні з оточенням Путіна

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb