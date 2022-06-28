"Зараз ми неначе в 1937-му": новий голова британського генштабу порівняв сьогоднішню ситуацію в Європі з тією, що була перед Другою світовою війною

Про це начальник генерального штабу Великої Британії генерал Патрік Сандерс заявить сьогодні на щорічній армійській конференції в Лондоні, передає Sky News.

Уривки промови опинилися в руках британських мас-медіа. Вони стверджують, що командуючих британською армією заявить, що президент Росії Володимир Путін і його "експансіоністські амбіції" становлять найбільшу загрозу суверенітету, демократії та свободі жити без насильства, яку він коли-небудь знав."Генерал Сандерс заявить, що його єдиною метою є "мобілізація армії, що може запобігти поширенню війни в Європі, будучи готовою воювати й перемагати разом із британськими союзниками та партнерами по НАТО", – пише Sky New.

Журналісти кажуть, що генерал Сандерс запропонує свій погляд на загрозу, яку несе Росія. Він вважає, що сьогоднішня ситуація вимагає від усіх рангів – від генерала до ефрейтора – готуватися та наполегливо тренуватися. "Це наш момент 1937 року", – скаже начальник генштабу, судячи з оприлюднених уривків промови. Він має на увазі вирішальний період перед Другою світовою війною.

"Ми не в стані війни, але ми повинні діяти швидко, щоб бути спроможними стримати територіальну експансію. Цей виклик означає, що армія повинна модернізуватися, впроваджуючи нові технології, такі як кібервійна та ракети великої дальності, а також зберігати традиційні військові навички", – йдеться в промові генерала Сандерса.

Підтримає Сандерса і міністр оборони Бен Воллес, який виступить на армійській конференції перед поїздкою на саміт НАТО. Воллес наполягає на збільшенні витрат на збройні сили Великої Британії з 2025 року, попри те, що цей парламент вже суттєво збільшив витрати на оборону.

Міністр оборони Бен Воллес оголосив, що генеральний штаб Великої Британії очолить Патрік Сандерс 25 лютого, через день після повномасштабної агресії РФ. До виконання обов'язків генерал Сандерс приступив цього місяця.

Нагадаємо, 18 червня міністр оборони Великої Британії заступився за Бориса Джонсона, якого критикували опоненти за візит до Києва.

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