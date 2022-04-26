Зараз Придністров’я формується росіянами як плацдарм на Заході – і не тільки проти України, а й проти Молдови, – Маломуж

Про це йдеться в етері Еспресо.



Маломуж зауважив, росіяни вважають, що Молдова абсолютно не боєздатна, окрім того, вони хочуть відновити так званий анклав аж по кордони СРСР.



"Сьогодні російське ФСБ та загалом ГРУ (ред. Головне розслідувальне управління Росії) проводять спецоперації такі, як вони колись проводили в період чеченської війни. Це вибухи, проведення якихось спецоперацій по захопленню окремих об’єктів. Тож якраз Придністров’я сьогодні формується як плацдарм на Заході – і не тільки проти України, а й проти Молдови", – наголосив Маломуж.

Нагадаємо, 25 квітня у будівлі "Міністерства державної безпеки" в місті Тирасполь у окупованому РФ Придністров'ї пролунали вибухи - це був обстріл з гранатомета. Головного управління української розвідки назвало це провокацією ФСБ

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