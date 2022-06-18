"Нам важливо говорити не лише про ударні, а й про розвідувальні можливості передовсім. Зараз розширюється спектр нових послуг - допуск України до значно більшої кількості супутникових знімків, які зокрема отримують розвідувальні літаки США або НАТО. Їхня особливість в тому, що ці дані можуть отримуватись і під хмарами, і за будь-яких інших умов", - наголосив Згурець.

Експерт додав, що дуже вагомою є підготовка особового складу для використання нової зброї, а також застосування нових підходів тактики війни.



"Мені дуже цікавить деталізації з підготовки особового складу, оскільки важливо забезпечити ефективний підхід навчання бійців. Це потрібно для ефективної взаємодії нових озброєнь від західних партнерів та нових підходів до ведення бойових дій. Також, умовно кажучи, щоб ми не повторювали якісь російські чи радянські стратегії з використання артилерії й на цьому обмежували свої підходи до гнучких та технологічних дій проти ворога", - сказав він.

Україна отримала від США військової допомоги на понад 6,3 млрд доларів, близько 5,6 мільярда доларів виділили після початку вторгнення Росії. Міністерство оборони США оприлюднило список переданої військової допомоги



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