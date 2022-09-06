"Зараз така ситуація, коли не можна мовчати": Зеленський заявив про неприпустимість дозволу туризму в ЄС росіянам

Про це він заявив під час вечірнього звернення.

"Абсолютно неприпустимо, що європейською територією можуть користуватися для туризму чи для шопінгу ті, хто у себе вдома, в Росії, не тільки підтримує розкол і знущання з Європи, а й працює на них", - сказав він.

Також Зеленський висловив подяку президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн та всім європейським лідерам, які підтримують візові обмеження для громадян Росії.

Окрім цього, він заявив, що, крім моральної сторони питання, це також питання безпеки, бо вже неодноразово Росія спрямовувала кілерів у Європу під виглядом звичайних туристів.

"На шпиль у Солсбері, на німецькі вулиці та склади зі зброєю в Чехії вони вже надивилися. Досить. Європа – не місце для прогулянок убивць і тих, хто їх підтримує. Треба продемонструвати громадянам держави-терориста, що вони несуть моральну відповідальність за агресію своєї держави проти України та всієї Європи", - додав він.

28 серпня видання Financial Times повідомило, що міністри закордонних справ країни Євросоюзу мають намір призупинити угоду про спрощений візовий режим з Росією.

Німеччина та Франція напередодні зустрічі міністрів закордонних справ ЄС виступили проти повної заборони на видачу шенгенських віз росіянам.

31 серпня журналіст Хотин заявив, що повної заборони візового режиму між ЄС та РФ не буде.

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