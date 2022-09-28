Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".

"Можна констатувати, що якісь протести в Росії вже відбуваються. Наголошую, що хоч якісь протести. Оскільки в деяких регіонах Росії протести просто взагалі неможливі. Ми це вже всі побачили. Бачили, скільки людей вийшло на вулиці, щоб протистояти владі. Це мізерна кількість", - пояснив експерт.

Експерт переконаний, що найближчим часом не варто очікувати масштабних протестів в Росії.

"Дуже цікаві процеси ми побачили в Дагестані. Там відбулися та відбуваються цікаві події, які є нетиповими для Російської Федерації. Оскільки масштабних протестів в Росії за останні роки не було. Особливо, коли це стосувалось певних державних рішень. Події в Дагестані можуть розпочати процес активізації росіян проти рішень їхньої влади. Проте не слід очікувати масштабних протестів по всій території Росії. Те, що ми бачили в Дагестані доволі важко назвати масштабними протестами", - додав він.

21 вересня президент Росії Володимир Путін оголосив про проведення часткової мобілізації у країні. Після оголошення часткової мобілізації у Росії заборонили виїзд за кордон усім, хто стоїть на військовому обліку.

25 вересня мітинг проти мобілізації у Махачкалі переріс у бійки дагестанців з російськими силовиками. На протест прийшло багато жінок. Серед них - солдатські матері та дружини. Аби розігнати мітинг силовики двічі стріляли у повітря з пістолетів. Попри це активісти не зупинились і дали відсіч силовикам.

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