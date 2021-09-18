Зараженість COVID-19 в Україні повернулася на рівень травня: понад 6 тис. випадків, першим йде Харків
За добу 17 вересня 2021 року в Україні зафіксовано 6 234 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 689, медпрацівників - 89)
Близька до цього показника кількість заражених востаннє була 15 травня. Тоді офіційно повідомлялося про 6 796 випадків, передає Еспресо.TV.
Як сповіщає Міністерство охорони здоров'я України, також за минулу добу:
госпіталізовано - 1 719 осіб;
летальних випадків - 79;
одужало - 1 763 особи.
Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (761), Львівській (585), Дніпропетровській (434), місті Києві (416) та Одеській (399) областях.
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Окрім того, за добу протестовано:
методом ПЛР - 35 713 осіб,
методом ІФА - 9 235 осіб,
експрес-тестами - 27 526 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло - 2 344 398 осіб;
одужало - 2 230 306 осіб;
летальних випадків - 54 829;
проведено ПЛР-тестувань - 12 448 211.
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