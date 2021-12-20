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Заробляли десятки мільйонів грн: за 2021 рік в Україні виявили понад 100 схем з підробки COVID-сертифікатів
Протягом 2021 року в Україні викрили більш ніж 100 угруповань, які підробляли COVID-сертифікати. Понад 40 організаторам зловмисних схем повідомили про підозру
Про це повідомляє пресцентр СБУ.
За інформацією слідства, зловмисники створювали власну "розгалужену мережу осередків" у різних регіонах нашої країни, що дозволяло їм отримувати незаконні щомісячні прибутки в десятки мільйонів гривень.
Загалом за 2021 рік виявили більш ніж 100 схем з підробки COVID-документів. Організаторам понад 40 з них вручили підозри.
Також були встановлені випадки внесення недостовірних відомостей до електронних медичних реєстрів.
Під час спецоперацій у Києві, Львівській та Рівненській областях співробітники СБУ викрили три мережі з продажу підроблених медичних документів.
Зловмисники виготовляли фальшиві свідоцтва про вакцинацію та довідки про результати ПЛР-тестів. Крім того, вони підробляли COVID-документи, нібито видані іноземними медустановами.
Клієнтів знаходили на спеціальних інтернет-платформах і через власні зв'язки в турфірмах і медзакладах.
У Чернігові ліквідували схему з виготовлення фальшивих міжнародних свідоцтв про вакцинацію. Щомісяця шахраї продавали їх більше ніж 1,5 тис. осіб, які планували виїзд за кордон.
У Харкові й Івано-Франківську співробітники спецслужб виявили мережу, організовану власниками декількох місцевих турфірм. До пакета документів для виїзду за кордон вони пропонували своїм клієнтам фейкові довідки про негативний результат ПЛР-тестування.
За інформацією слідства, зловмисники створювали власну "розгалужену мережу осередків" у різних регіонах нашої країни, що дозволяло їм отримувати незаконні щомісячні прибутки в десятки мільйонів гривень.
Загалом за 2021 рік виявили більш ніж 100 схем з підробки COVID-документів. Організаторам понад 40 з них вручили підозри.
Також були встановлені випадки внесення недостовірних відомостей до електронних медичних реєстрів.
Під час спецоперацій у Києві, Львівській та Рівненській областях співробітники СБУ викрили три мережі з продажу підроблених медичних документів.
Зловмисники виготовляли фальшиві свідоцтва про вакцинацію та довідки про результати ПЛР-тестів. Крім того, вони підробляли COVID-документи, нібито видані іноземними медустановами.
Клієнтів знаходили на спеціальних інтернет-платформах і через власні зв'язки в турфірмах і медзакладах.
У Чернігові ліквідували схему з виготовлення фальшивих міжнародних свідоцтв про вакцинацію. Щомісяця шахраї продавали їх більше ніж 1,5 тис. осіб, які планували виїзд за кордон.
У Харкові й Івано-Франківську співробітники спецслужб виявили мережу, організовану власниками декількох місцевих турфірм. До пакета документів для виїзду за кордон вони пропонували своїм клієнтам фейкові довідки про негативний результат ПЛР-тестування.
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