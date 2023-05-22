Засновник InformNapalm Макарук про ідентифікацію воєнних злочинців із РФ: "Ми висвітлюємо лише 10%, решта йде необхідним структурам"
Російські воєнні злочинці жваві і такі герої, поки вони думають, що вони terra incognita - їх всіх ідентифікують та покажуть
Про це в ефірі Еспресо заявив військовослужбовець ЗСУ, речник міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm Михайло Макарук.
Він відповів на питання, ідентифікація яких засекречених осіб може дати результати.
"Пілоти ВКС РФ, які бомбили Маріуполь, Харків і знищували наших дітей та жінок на Донбасі. Як казав російський класик, "чтобы сидели твари дрожащие". Вони такі жваві і такі герої, поки вони думають, що вони terra incognita. Ми всіх ідентифікуємо, всіх покажемо. Ми це зробили з підрозділом ВКС РФ, який бомбив Драмтеатр у Маріуполі з мирними жителями всередині. Політики - один із них намагається зробити експорт до РФ товарів подвійного призначення з Іраном. Його викрили. Низка депутатів так званої Держдуми РФ. У нас ще багато роботи. Читачам та глядачам скажу лише одне - ми висвітлюємо лише відсотків від сили 10. Все інше йде далі необхідним структурам для нашої перемоги", - зазначив Макарук.
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