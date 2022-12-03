"Заснув і не прокинувся": нова причина повернення мобілізованих росіян у цинку
У перехопленнях Служби безпеки України росіянка жаліється, що в ЗМІ Сибіру "ледь не кожен" день з'являються повідомлення про мертвих росіян
Нове перехоплення опублікували на каналі СБУ в телеграмі.
За матеріалами Служби безпеки, росіянка жалілася своєму чоловікові, який воює на Донецькому напрямку, про ситуацію з мобілізацією в Сибіру. Вона стверджувала, що новоприбулі військові РФ повертаються до дому в цинкових домовинах.
"Вже юрби мобілізованих додому назад приїжджають. У цинку. У нас у Сибіру вже взагалі дуже багато, мало не щодня пишуть. Найцікавіше, (причина загибелі,- ред.): "заснув і не прокинувся"… Не те щоб там десь на навчаннях, або десь там у бойових діях", - обурилася жінка.
У відповідь чоловік сказав, що, на його думку, так командування прагне зменшити паніку перед черговою хвилею мобілізації, яка запланована на грудень. Він ствердив: "новобранці" деморалізовані та калічать себе найрізноманітнішим чином.
- Нагадаємо, раніше про плани загарбників провести повномасштабну "мобілізацію" чоловіків до армії РФ на окупованій частині Запорізької області інформував мер Мелітополя.
- Також стало відомо, що влада РФ очікує до весни втрату 100 тисяч мобілізованих убитими та пораненими – їх збираються замінити призовниками.
- 29 листопада Сили ССО ЗСУ повідомили, що Росія концентрує ресурс для проведення "мобілізації" на окупованій Херсонщині.
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