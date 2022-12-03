"Заснув і не прокинувся": нова причина повернення мобілізованих росіян у цинку

Нове перехоплення опублікували на каналі СБУ в телеграмі.

За матеріалами Служби безпеки, росіянка жалілася своєму чоловікові, який воює на Донецькому напрямку, про ситуацію з мобілізацією в Сибіру. Вона стверджувала, що новоприбулі військові РФ повертаються до дому в цинкових домовинах.

"Вже юрби мобілізованих додому назад приїжджають. У цинку. У нас у Сибіру вже взагалі дуже багато, мало не щодня пишуть. Найцікавіше, (причина загибелі,- ред.): "заснув і не прокинувся"… Не те щоб там десь на навчаннях, або десь там у бойових діях", - обурилася жінка.

У відповідь чоловік сказав, що, на його думку, так командування прагне зменшити паніку перед черговою хвилею мобілізації, яка запланована на грудень. Він ствердив: "новобранці" деморалізовані та калічать себе найрізноманітнішим чином.

Нагадаємо, раніше про плани загарбників провести повномасштабну "мобілізацію" чоловіків до армії РФ на окупованій частині Запорізької області інформував мер Мелітополя.

Також стало відомо, що влада РФ очікує до весни втрату 100 тисяч мобілізованих убитими та пораненими – їх збираються замінити призовниками.

29 листопада Сили ССО ЗСУ повідомили, що Росія концентрує ресурс для проведення "мобілізації" на окупованій Херсонщині.

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