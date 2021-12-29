Застрелений у Одесі чоловік був кримінальним авторитетом з оточення покійного злодія в законі, - Думская
Убитий 28 грудня в одеському більярдному клубі "Арена" виявився кримінальним авторитетом з оточення покійного злодія в законі Надіра Саліфова
Про це пише Думская.
За інформацією видання, застрелений чоловік - Назір Алієв, який належав до оточення покійного злодія в законі Надіра Саліфова, також відомого як Лоту Гулі або Гулі Бакінський.
Джерело у прокуратурі повідомило виданню, що Назір Алієв перебував з Лоту Гулі, коли останнього вбили.
Як передає Думская, ідеться про "злодійську війну" - переділ сфер впливу в кримінальній спільноті міста.
Також видання зазначає, що стріляв у Назіра Алієва азербайджанець Шохраддін Гулієв.
У Нацполіції заявили про затримання 45-річного іноземця. Його підозрюють в умисному вбивстві та замаху на вбивство. Мотиви злочину правоохоронці встановлюватимуть під час досудового розслідування.
- Нагадаємо, 28 грудня в Одесі сталася стрілянина в більярдному клубі, унаслідок яуої один чоловік загинув, ще одного поранено.
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