Застрелений у Одесі чоловік був кримінальним авторитетом з оточення покійного злодія в законі, - Думская

Про це пише Думская.



За інформацією видання, застрелений чоловік - Назір Алієв, який належав до оточення покійного злодія в законі Надіра Саліфова, також відомого як Лоту Гулі або Гулі Бакінський.



Джерело у прокуратурі повідомило виданню, що Назір Алієв перебував з Лоту Гулі, коли останнього вбили.



Як передає Думская, ідеться про "злодійську війну" - переділ сфер впливу в кримінальній спільноті міста.



Також видання зазначає, що стріляв у Назіра Алієва азербайджанець Шохраддін Гулієв.



У Нацполіції заявили про затримання 45-річного іноземця. Його підозрюють в умисному вбивстві та замаху на вбивство. Мотиви злочину правоохоронці встановлюватимуть під час досудового розслідування.

Нагадаємо, 28 грудня в Одесі сталася стрілянина в більярдному клубі, унаслідок яуої один чоловік загинув, ще одного поранено.

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