В Одесі сталася стрілянина в більярдному клубі: загинув чоловік, ще одного поранено

Про це повідомляє сайт Нацполіції в Одеській області.



Внаслідок стрілянини двоє чоловіків зазнали вогнепальних поранень. Один із поранених помер, іншого госпіталізовано.



"Правоохоронці встановили ймовірного зловмисника та вилучили в нього зброю, з чоловіком проводяться невідкладні заходи", - зазначили в Нацполіції.







Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) та ч.2 ст.15, ч.1 ст.115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України.



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