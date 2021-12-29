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В Одесі сталася стрілянина в більярдному клубі: загинув чоловік, ще одного поранено

29 грудня, 2021 середа
08:56
Кримінал

У вівторок, 28 грудня, в Одесі сталася стрілянина в більярдному клубі на вул. Посмітного

Про це повідомляє сайт Нацполіції в Одеській області.

Внаслідок стрілянини двоє чоловіків зазнали вогнепальних поранень. Один із поранених помер, іншого госпіталізовано.

"Правоохоронці встановили ймовірного зловмисника та вилучили в нього зброю, з чоловіком проводяться невідкладні заходи", - зазначили в Нацполіції.



Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) та ч.2 ст.15, ч.1 ст.115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

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Одеса
стрілянина
загиблий
поранений
Нацполіція
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