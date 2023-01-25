Заступник голови ГУР назвав умову для українського контрнаступу

Про це Вадим Скібіцький заявив у коментарі для CNN.

Він поінформував, що росіяни розосередили військові поставки по всій території РФ, зокрема "усе переміщується в південні регіони через Кримський півострів", з логістичних вузлів Ростовського регіону.

"Якщо ви питаєте, що критично для Російської Федерації, то центри тяжіння - це саме хаби, і по них потрібно бити, щоб порушити всілякі системи постачання", - сказав Скібіцький.

За його повідомленням, російські системи матеріально-технічного забезпечення розташовані на відстані від 80 до 120 кілометрів від лінії фронту, тож Україні потрібні ударні системи з більшим радіусом дії, аби уразити їх.

"Щоб підготувати контрнаступ або наступальну операцію, потрібно знищити багато об’єктів не тільки на передовій, а й на відстані в 100-150 кілометрів, у тилу противника", - зазначив заступник голови ГУР і додав: "Особливо зараз для формування потужних ударних угруповань потрібні танки, БМП, важке озброєння, яке дало б змогу швидко вести контрнаступ проти ворога".

Нагадаємо, 16 січня в ГУР повідомили, що російський диктатор Володимир Путіна поставив перед новим командувачем угруповання військ в Україні Валерієм Герасимовим завдання захопити Донбас до березня 2023 року.

Заступник начальника ГУР МО Вадим Скібіцький заявив, що наразі зарано говорити про повний перелом у війні на користь України, але ситуація буде змінюватися, і 2023-й стане роком української перемоги.

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