Заступник очільника МЗС Божок подав у відставку
У четвер, 2 грудня, заступник міністра закордонних справ України Єгор Божок подав у відставку
Про це Божок повідомив у Twitter.
"Прошу звільнити мене з посади заступника міністра закордонних справ України за власним бажанням", - йдеться у тексті заяви від 2 грудня, копію якої оприлюднив Божок.
Божок зазначив, що розповість про причини свого рішення згодом.
"Подав у відставку. Чому? Настане час, розповім. Дякую всім, з ким 20 років пліч-о-пліч стояли на захисті інтересів України на міжнародній арені. Честь маю!" - написав заступник голови МЗС.
Довідка: український дипломат Єгор Божок (1980 р. н.) з червня 2015 року виконував обов'язків очільника місії України при НАТО, у вересні 2017 року був призначений главою Служби зовнішньої розвідки України, пізніше його призначили заступником голови МЗС.
- Нагадаємо, 12 червня 2020 року ДБР повідомило заступнику міністра закордонних справ Єгору Божку про підозру у видачі незаконного наказу під час перебування на посаді голови Служби зовнішньої розвідки, яким його першим заступником було призначено Сергія Семочка.
- 19 квітня 2021 ексглава СЗР у 2017-2019 роках Єгор Божок подав документи щодо поновлення на посаді заступника глави МЗС після того як генпрокуратура завершила розслідування щодо нього.
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