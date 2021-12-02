Заступник очільника МЗС Божок подав у відставку

Про це Божок повідомив у Twitter.



"Прошу звільнити мене з посади заступника міністра закордонних справ України за власним бажанням", - йдеться у тексті заяви від 2 грудня, копію якої оприлюднив Божок.



Божок зазначив, що розповість про причини свого рішення згодом.



"Подав у відставку. Чому? Настане час, розповім. Дякую всім, з ким 20 років пліч-о-пліч стояли на захисті інтересів України на міжнародній арені. Честь маю!" - написав заступник голови МЗС.



Довідка: український дипломат Єгор Божок (1980 р. н.) з червня 2015 року виконував обов'язків очільника місії України при НАТО, у вересні 2017 року був призначений главою Служби зовнішньої розвідки України, пізніше його призначили заступником голови МЗС.

Подав у відставку.

Чому? Прийде час, розповім.

Дякую всім, з ким 20 років пліч-о-пліч стояли на захисті інтересів України на міжнародній арені.

Честь маю! pic.twitter.com/aId5i86YXR — Yehor Bozhok (@YehorBozhok) December 2, 2021