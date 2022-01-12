Заступниця Блінкена зустрілася з очільником голови Єврокомісії: розмовляли про ситуацію на кордоні України з РФ
Перша заступниця державного секретаря США Венді Шерман і очільник кабінету голови Єврокомісії Бйорн Зайберт провели зустріч, на якій висловили підтримку суверенітету України й попередили про важкі наслідки військової агресії проти неї
Про це повідомила пресслужба Єврокомісії.
"Вони обговорили поточну ситуацію на кордонах України з Росією, спроби Москви переглянути архітектуру безпеки в Європі, а також пов'язані з цим дипломатичні зусилля та інтенсивну координацію між трансатлантичними партнерами щодо цього питання", - ідеться в заяві.
Крім того, дипломати "нагадали про тверду підтримку суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України та наголосили на рішучості продовжувати узгоджений та єдиний підхід заокеанських партнерів до дій Росії проти України".
"Будь-яка подальша військова агресія проти України матиме важкі наслідки та високу ціну", - зауважили Венді Шерман і Бйорн Зайберт.
- Нагадаємо, Сенат США оприлюднив проєкт санкцій проти РФ на випадок нового вторгнення в Україну.
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