Заступниця Блінкена зустрілася з очільником голови Єврокомісії: розмовляли про ситуацію на кордоні України з РФ

Про це повідомила пресслужба Єврокомісії.



"Вони обговорили поточну ситуацію на кордонах України з Росією, спроби Москви переглянути архітектуру безпеки в Європі, а також пов'язані з цим дипломатичні зусилля та інтенсивну координацію між трансатлантичними партнерами щодо цього питання", - ідеться в заяві.



Крім того, дипломати "нагадали про тверду підтримку суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України та наголосили на рішучості продовжувати узгоджений та єдиний підхід заокеанських партнерів до дій Росії проти України".



"Будь-яка подальша військова агресія проти України матиме важкі наслідки та високу ціну", - зауважили Венді Шерман і Бйорн Зайберт.

Нагадаємо, Сенат США оприлюднив проєкт санкцій проти РФ на випадок нового вторгнення в Україну.

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