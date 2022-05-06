"Засуджую проведення спецоперації": у Instagram з'явилась заява генконсула РФ в Единбурзі на підтримку України
В офіційному обліковому записі консульства Росії в Единбурзі (Шотландія) у соцмережі Instagram з'явився пост на підтримку України від імені генконсула Андрія Яковлєва
Відповідна заява з'явилась у Instagram дипломатичного представництва.
"Я, Генеральний консул Росії в Единбурзі, Яковлєв А. І., категорично засуджую проведення військової спецоперації ЗС РФ проти суверенної, незалежної держави України. Всебічно підтримую будь-яку допомогу ЗСУ від країн ЄС", - йшлось у повідомленні.
Згодом акаунт генконсульства став приватним і пост став недоступним.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
31.34
Купівля 31.34Продаж 32.02
-
EUR
Купівля 32.92Продаж 33.77
- Актуальне
- Важливе