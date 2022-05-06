"Засуджую проведення спецоперації": у Instagram з'явилась заява генконсула РФ в Единбурзі на підтримку України

Відповідна заява з'явилась у Instagram дипломатичного представництва.

"Я, Генеральний консул Росії в Единбурзі, Яковлєв А. І., категорично засуджую проведення військової спецоперації ЗС РФ проти суверенної, незалежної держави України. Всебічно підтримую будь-яку допомогу ЗСУ від країн ЄС", - йшлось у повідомленні.

Згодом акаунт генконсульства став приватним і пост став недоступним.