Затримання в Криму: росіяни призначили 2 місяці СІЗО трьом з п'яти схоплених татар
17 серпня після облави по селах Криму російський окупаційний режим відправив трьох кримськотатарських активістів за ґрати на 2 місяці, ще двох "судитимуть" завтра
Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова у Facebook.
"Підконтрольні Росії так звані "суди", обрали трьом з п'яти затриманих кримських татар запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою", - написала український омбудсмен.
За інформацією Денісової, Раїф Февзієв перебуватиме в СІЗО Сімферополя до 12 жовтня, а Джеббар Бекіров - до 10 жовтня. Їм інкримінують "організацію діяльності "Хізб ут-Тахрір".
Рустем Таїров сидітиме в СІЗО до 11 жовтня. Його звинувачують в" участі в організації ""Хізб ут-Тахрір".
"Завтра запобіжний захід оберуть Рустему Мурасову і Зауру Абдуллаєву", - уточнила омбудсмен.
Денісова зазначила, що обшуки в будинках кримських татар пройшли без присутності адвокатів і пред'явлення відповідних процесуальних документів кримськотатарською мовою.
Омбудсмен назвала переслідування кримських татар окупаційною владою релігійно мотивованим і зажадала їх негайного звільнення.
Денісова також закликала міжнародну спільноту посилити тиск на Росію, щоб зупинити цинічні переслідування з політичних і релігійних мотивів корінних народів України - кримських татар.
- Нагадаємо, 17 серпня в 4 ранку по окупованому Криму розпочалась облава ФСБ на кримськотатарських активістів.
- В результаті затримали 5 чоловіків
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