Затримано директора та головспеца Регістру судноплавства України

Затримання проходило за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора, який сьогодні, 10 липня 2021 року, й повідомив про цю подію, інформує Еспресо.TV.

"За даними слідства, службовці вимагали від представника підприємства 2 тис дол США за сприяння в складанні сертифікату і свідоцтва, які б дозволили підприємству здійснювати господарську діяльність", - зазначають в Офісі генпрокурора.













Наразі тривають першочергові слідчі дії, вирішується питання про обрання запобіжних заходів.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Головного слідчого управління Національної поліції України за оперативного супроводу управління стратегічних розслідувань в Одеській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України

Довідка



Відповідно до ч.1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.





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