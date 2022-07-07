English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Зацікавленість ФСБ Росії в УПЦ залишається, - голова Держслужби України з етнополітики та свободи совісті Олена Богдан
Ексклюзив

Зацікавленість ФСБ Росії в УПЦ залишається, - голова Держслужби України з етнополітики та свободи совісті Олена Богдан

7 липня, 2022 четвер
16:02
війна з Росією церква УПЦ

Голова Держслужби України з етнополітики та свободи совісті Олена Богдан розповіла, що Митрополит Онуфрій вийшов з Синоду РПЦ

Про це вона сказала в ефірі телеканалу "Еспресо".

"В офіційному листі Митрополит Онуфрій чітко зазначив, що УПЦ більше не керується рішеннями Архиєрейського Собору РПЦ й офіційно повідомив про відмежування від Московського патріархату. Розуміємо, що зацікавленість ФСБ в УПЦ залишається та потрібна обережність. Єдиним зв’язком, який є в документах УПЦ з РПЦ - це відсилання до грамоти Олексія, де зазначено про зв’язок з Вселенським Православ'ям через РПЦ. Київська митрополія УПЦ пояснює, що цей зв’язок не означає, що будь-які дії будуть координуватись та узгоджуватись з РПЦ", - сказала Богдан.

Також голова Держслужби України з етнополітики та свободи совісті додала, що відбувається анексія Луганської єпархії.

"Нещодавно відбулася анексія Кримських єпархій УПЦ з боку РПЦ, аналогічні процеси відбуваються з Луганською єпархію. Тобто РПЦ на відмежування УПЦ вже відреагувало тим, що намагається забирати в пряме підпорядкування патріарха Кирила єпархії й парафію УПЦ на окупованих територіях. Фактично - це втрата парафій на окупованих територіях", - наголосила Богдан.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb


 

Читайте також:
6 липня, 2022 середа
Війна дуже скоро перейде на територію Росії та Білорусі, - політичний експерт Свереда
білорусь солдати лукашенко
Автор Роман Яворський
6 липня, 2022 середа
Коли наступатимуть білоруси та чи наступатимуть узагалі: прогнози військових експертів
Роман Костенко
6 липня, 2022 середа
Часу для контрнаступу залишилось 2-3 місяці, воювати піхотою в сезон дощів нереально, - полковник СБУ Костенко
Київ
+23°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 34.4
    Купівля 34.4
    Продаж 35.28
  • EUR
    Купівля 35.02
    Продаж 36.35
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, четвер
7 липня
17:01
Під Маріуполем зайшли ще одне місце масових заховань
Місце масових поховань біля Маріуполя від травня зросло вдвічі, - Схеми
16:49
На фото Борис Джонсон та Володимир Зеленський
Справжній друг України: Зеленський відреагував на відставку Джонсона
16:42
На фото біженці з україни в Ізраїлі
До Ізраїлю прибули 30 тис. мігрантів з України з початку повномасштабної війни
16:41
Прапор України на острові Зміїни
Українські військові зачистили Зміїний: на острові знищено 30 одиниць російської техніки і піднято державний прапор
16:37
Оновлено
ракетний удар по Краматорську
Росіяни завдали авіаудару по центру Краматорська, є жертви
16:35
Європарламентарі підтримали жінок у відстоюванні права на аборт
Європарламент вимагає включити право на аборт у Хартію фундаментальних прав ЄС
16:32
На Миколаївщині затримали агента ФСБ, який готувався коригувати російські ракетні удари
У Миколаєві затримали агента ФСБ, який готувався коригувати російські ракетні удари
16:31
Ексклюзив
ЗСУ освоюють нову зброю
ЗСУ дають гідну відсіч росіянам: вся міць РФ - знищення цивільної інфраструктури, - боєць "Легіону Свободи" Морозов
16:21
Олексій Громов
ЗСУ знищили близько 20 пунктів управління російської армії, стільки ж логістичних центрів і складів, - Громов
16:21
Ексклюзив
Микола Княжицький
Гарантія допомоги Заходу - це наші реформи, - нардеп Княжицький
16:20
Міжнародні авіалінії України
Дві українські авіакомпанії віддали свої літаки в лізинг іноземним перевізникам
16:18
ракетний комплекс "Іскандер-М"
Лукашенко передав аеродром "Зябрівка" під повний контроль РФ, - Громов
16:16
Ексклюзив
У Києві представили англомовну версію книги ексзаручника "ДНР" Асєєва
Війна не знищить "русскій мір": зменшення підтримки РФ - це емоційна реакція на трагічні події в Україні, - письменник Асєєв
16:04
зарядні станції для електрокарів
Попит на електрокари зростає: в червні українці зареєстрували понад 1 тис. таких авто
15:40
Ексклюзив
Путін
Імперські амбіції Росії не обмежаться життям Путіна, - письменник Станіслав Асєєв
15:38
Нардеп-колаборант Олексій Ковальов
Організовував вивезення солі й зерна з Херсонщини до РФ: Венедіктова розповіла подробиці справи звинуваченого в держзраді нардепа Ковальова
15:34
закарпатська митниця
Попри пільги на імпорт, сума митних надходжень у червні на 33% більша, ніж у травні
15:29
електроенергії
Україна розпочала експортувати електроенергію до Словаччини
14:59
Ексклюзив
ДНР
Катівня "Ізоляція" досі функціонує, туди потрапляють військовополонені та цивільні з Маріуполя, - Станіслав Асєєв
14:51
Оновлено
Борис Джонсон оголосив про відставку
Борис Джонсон оголосив про відставку
14:50
Європарламент підтримав надання Україні 1 млрд євро макрофінансової допомоги ЄС
14:50
мавпяча віспа
ВООЗ повідомила про два нові випадки смерті від мавпячої віспи
14:26
На фото очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.
Є інформація, що в Кремінній окупанти переслідують людей з проукраїнською позицією, - Гайдай
14:23
Ядерний дослідницький об’єкт, Харків
Передавав росіянам координати ЗСУ: повідомлено про підозру ймовірному навіднику з Харкова
14:16
Російська військова техніка: варіанти
Санкцій ЄС і США уникли 7 керівників банків, які обслуговують російський ОПК
14:01
Путін утилізатор
Путін як утилізатор
13:58
Понад 600 набоїв і граната: на Чернігівщині виявили склад російських загарбників
Понад 600 набоїв і граната: на Чернігівщині виявили склад російських загарбників
13:46
Бен Воллес
Міністр оборони Британії Воллес є першим претендентом на посаду Джонсона, - опитування YouGov
13:44
Фейк
Центр при РНБО повідомив про маніпуляції РФ на окупованих територіях України
13:43
Ексклюзив
MLRS M270
Ворог втратив темпи й не здатен далі наступати, - екскомандувач десантно-штурмових військ України Якубець
13:37
Ексклюзив
розмінування сапер піротехнік
Квадратний метр розмінованої після окупації землі коштує $3-4, - голова правління Асоціації саперів України
13:26
В ЄС назвали три країни, які надали найбільшу кількість статусів тимчасового захисту українцям у травні
13:23
нафта нафтопровід
Казахстан розробляє шляхи транспортування нафти до Європи в обхід РФ
13:19
зруйнований будинок, Донецька область
На Донеччині росіяни за добу зруйнували 47 об'єктів, зокрема 27 житлових будинків
13:08
Ексклюзив
зерно вагон елеватор
Робити торги на використання своїх вагонів для перевезення зерна на експорт - це мародерство з боку Укрзалізниці, - експерт з агробізнесу Сластьон
13:01
БТР Fuchs
Німеччина відмовилася постачати БТР Fuchs Україні
13:00
Українці вирішать долю герба СРСР на Батьківщині-матері: стартувало опитування в "Дії" 
12:57
Фінляндія
Фінляндія ухвалила закон про посилення безпеки на російському кордоні
12:57
HIMARS
На Запоріжжі після ударів з HIMARS дезертирували російські вояки, їх розшукує ФСБ
12:48
Ексклюзив
Михайло Жирохов
Смерть і героїзм захисників Сєверодонецька дали Україні можливість застосовувати на фронті HIMARS, – військовий експерт Жирохов
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV