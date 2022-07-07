Зацікавленість ФСБ Росії в УПЦ залишається, - голова Держслужби України з етнополітики та свободи совісті Олена Богдан
Голова Держслужби України з етнополітики та свободи совісті Олена Богдан розповіла, що Митрополит Онуфрій вийшов з Синоду РПЦ
Про це вона сказала в ефірі телеканалу "Еспресо".
"В офіційному листі Митрополит Онуфрій чітко зазначив, що УПЦ більше не керується рішеннями Архиєрейського Собору РПЦ й офіційно повідомив про відмежування від Московського патріархату. Розуміємо, що зацікавленість ФСБ в УПЦ залишається та потрібна обережність. Єдиним зв’язком, який є в документах УПЦ з РПЦ - це відсилання до грамоти Олексія, де зазначено про зв’язок з Вселенським Православ'ям через РПЦ. Київська митрополія УПЦ пояснює, що цей зв’язок не означає, що будь-які дії будуть координуватись та узгоджуватись з РПЦ", - сказала Богдан.
Також голова Держслужби України з етнополітики та свободи совісті додала, що відбувається анексія Луганської єпархії.
"Нещодавно відбулася анексія Кримських єпархій УПЦ з боку РПЦ, аналогічні процеси відбуваються з Луганською єпархію. Тобто РПЦ на відмежування УПЦ вже відреагувало тим, що намагається забирати в пряме підпорядкування патріарха Кирила єпархії й парафію УПЦ на окупованих територіях. Фактично - це втрата парафій на окупованих територіях", - наголосила Богдан.
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