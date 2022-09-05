Завдання ЗСУ - посунути лінію фронту ближче до Дніпра, - Згурець

Таку думку він висловив в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Здійснюється вогневий вплив на російські об’єкти. На правому березі Дніпра діє наша авіація та БПЛА. Російське ППО на цій ділянці не є ефективною. ЗСУ використовують далекобійні засоби ураження. Завдання для ЗСУ - посунути лінію фронту ближче до Дніпра", - зауважив Згурець.

За його словами, якщо вдасться посунути лінію фронту, ЗСУ зможуть використовувати артилерію, яка суттєво вплине на стан російських військ.

"Вже окремі підрозділи російської армії відмовляються воювати. Правий берег Дніпра є основною увагою всієї спільноти, але звільнення правобережжя не буде швидким. Треба створити умови, коли ворог сам залишить Херсон, тому що вести бойові дії у місті - це не наш підхід", - підкреслив Згурець.

Станом на ранок 4 вересня росіяни за час повномасштабного вторгнення втратили 2049 танків, 236 літаків, 206 гелікоптерів і близько 49 500 своїх військових убитими.

У російському окупаційному підрозділі на півдні України особовий склад зчинив бунт і відмовився від подальшої участі в бойових діях

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