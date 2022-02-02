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Завдав понад 8 млн грн збитків: на Івано-Франківщині будуть судити державного реєстратора

2 лютого, 2022 середа
18:15
Кримінал кіберполіція

Зловмисник безпідставно вніс зміни до реєстру прав на нерухоме майно, внаслідок чого законному власнику було завдано збитки на понад 8 млн грн

Про це повідомляє прес-центр Нацполіції.

Внесення несанкціонованих змін до державного реєстру викрили кіберполіцейські Прикарпаття спільно зі слідчими Івано-Франківського районного управління поліції. 

"58-річний чоловік, обіймаючи посаду державного реєстратора однієї із сільських рад Прикарпаття, протиправно змінив право власності на шість адміністративно-виробничих та складських приміщень в Івано-Франківську. Рішення про зміну власника фігурант ухвалив на підставі документів, які жодним чином не скасовували право власності та не містили підстав для державної реєстрації прав", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що внаслідок його дій приватній структурі, що є власником нерухомості, було завдано понад 8 млн грн збитків. 

Фігуранту було оголошено підозру за ч. 3 ст. 365-2 (Зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги), ч. 3 ст. 362 (Несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в комп'ютерах, автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї) Кримінального кодексу України. 

Правоохоронці завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальний акт.

Підозрюваному загрожує до восьми років позбавлення волі.
 

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Івано-Франівська область
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