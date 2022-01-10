Завдав збитків на понад 18 млн грн: Кіберполіція викрила шахрая, який користувався зламаними рахунками громадян ЄС

Про це повідомляє пресслужба Кіберполіції.



Як відомо, зловмисники також створили сайти для працевлаштування торгових агентів, які у такий спосіб отримували куплений товар і збували його в країнах східної Європи. Винагороду члени злочинної групи отримували на електронні гаманці. Орієнтовна сума збитків, завданих потерпілим, становить понад 18 млн грн.



Дії зловмисника кваліфіковані за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство), що передбачає позбавлення волі на термін до 8 років. Досудове розслідування проводять слідчі Харківського районного управління поліції №2 за оперативного супроводу співробітників Управління протидії кіберзлочинам у Харківській області.



Інший співорганізатор наразі має статус обвинуваченого у рамках проведення розслідування поліцейськими Німеччини, де перебуває під вартою.

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