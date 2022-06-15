Завдяки допомозі населення МВС запобігло теракту проти керівництва України, - перший заступник міністра Єнін
Перший заступник голови МВС Євгеній Єнін заявив, що їм вдалось запобігти теракту проти керівництва України
Слова Єніна цитує Укрінформ.
У МВС не розголошують деталі, щодо теракту.
"Хочу наголосити, що нам активно допомагає населення. І багато в чому завдяки інформації, яку отримуємо від наших оперативних джерел, нам вдалося навіть запобігти теракту проти керівництва нашої держави. Я впевнений, що після перемоги можна буде розказати про це значно більше", - заявив перший заступник глави МВС Євгеній Єнін.
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