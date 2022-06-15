Слова Єніна цитує Укрінформ.

У МВС не розголошують деталі, щодо теракту.

"Хочу наголосити, що нам активно допомагає населення. І багато в чому завдяки інформації, яку отримуємо від наших оперативних джерел, нам вдалося навіть запобігти теракту проти керівництва нашої держави. Я впевнений, що після перемоги можна буде розказати про це значно більше", - заявив перший заступник глави МВС Євгеній Єнін.

1 травня СБУ викрила агентуру ГРУ, що під виглядом "українців" мала збити у Росії чи Білорусі пасажирський літак з вкраденого "Стінгеру".

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